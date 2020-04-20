ЦБ выдал лицензию грузинскому TBC Bank

Предварительное разрешение на открытие банка в Ташкенте финучреждение получило в январе этого года.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Центральном банке республики подписали постановление о выдаче грузинской компании TBC Bank Group PLC лицензии на право осуществления деятельности банка, сообщили в пресс-службе регулятора.

Напомним, предварительное разрешение на открытие банка в Ташкенте финучреждение получило в январе этого года, оно выдано сроком до шести месяцев.

В течение данного периода учредители должны были принять соответствующие организационно-технические меры и сформировать уставный капитал банка для получения лицензии на осуществление банковской деятельности.

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Для справки: TBC Bank основан в 1992 году и со временем стал одним из крупнейших на территории Центральной и Восточной Европы.