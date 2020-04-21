Антимонопольный комитет вступился за импортеров сельхозпродукции

По данным АМК, многие предприниматели в сложившейся эпидемиологической ситуации сталкиваются с трудностями при получении сертификата соответствия на импортируемые товары.

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Специалисты Антимонопольного комитета высказались в поддержку бизнесменов, занимающихся импортом сельхозтоваров, продуктов питания и средств личной гигиены.

Оказалось, что многие предприниматели в сложившейся эпидемиологической ситуации сталкиваются с трудностями при получении сертификата соответствия на импортируемые товары.

Апеллируя к законодательным нормам, в Антимонопольном комитете пояснили, что согласно постановлению Государственного таможенного комитета и Узбекского агентства по стандартизации, метрологии и сертификации установлена следующая процедура оценки соответствия импортируемых продуктов питания, сельскохозяйственных товаров и средств личной гигиены предписанным требованиям:

- На основании заключения санитарно-эпидемиологического управления о безопасности продукции в таможенной информационной системе "Единое окно", а также заключения органа по сертификации о принятии заявки на оценку соответствия, сертификат соответствия оформляется в таможенном режиме "свободное обращение" без формализации.

Если по результатам эти товары соответствуют требованиям действующих нормативных документов в области технического регулирования, продукция выпускается в свободное обращение на основании сертификата соответствия на внутреннем рынке.

Данные о товарах, признанных несоответствующими требованиям, будут внесены в таможенную информационную систему "Единое окно", а продукция, которая будет завезена в дальнейшем этим импортером, будет ввезена после прохождения проверки по "красному коридору".

Оценка соответствия продуктов питания до въезда на территорию республики проводится в следующем порядке:

Оценка соответствия основана на образцах продукции, предоставленных импортером. В этом случае информация, связанная с продуктом импортера, передается в электронном виде в орган по сертификации через таможенную информационную систему "Единое окно".

С подтверждением соответствия образцов установленным требованиям выдается и сертификат соответствия на продукцию, указанную в заявке, а на основании этого сертификата ввозимый товар переводится в таможенный режим "свободного обращения".

Продукция, поступающая по импортному контракту, проверяется на основании анализа рисков в соответствии требованиям нормативных документов в области технического регулирования. Если в результате проверок будет установлено, что продукция не соответствует предъявляемым требованиям, действие сертификата будет приостановлено и информация об этом будет внесена в таможенную информационную систему.