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Банковские карты международных платежных систем VISA

Visa предложила банкам Узбекистана обслуживать просроченные карты

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200422/13978426/Visa-predlozhila-bankam-Uzbekistana-obsluzhivat-prosrochennye-karty.html

Этот шаг позволит уменьшить нагрузку на банки в части перевыпуска и доставки карт, а потребителям — продолжить платить с Visa.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Международная платежная система Visa предложила банкам Узбекистана обслуживать карты с истекшим сроком действия во время пандемии коронавируса.

Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© Sputnik / Григорий Сысоев
В Узбекистане терминалы HUMO начали принимать карты MasterCard
"Мы понимаем, что в сложившейся ситуации банки Узбекистана могут испытывать сложности, связанные со своевременным перевыпуском и доставкой карт своим клиентам. Напоминаем нашим банкам-партнерам о процедуре авторизации транзакций по картам Visa с истекшим сроком действия. Мы можем и будем поддерживать транзакции по картам с истекшим сроком действия. Рекомендуем банкам для этого поменять настройки на своей стороне", — сказала региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии Алия Чыныбаева. Ее слова цитирует пресс-служба.

Этот шаг позволит уменьшить нагрузку на банки в части перевыпуска и доставки карт, а потребителям — продолжить платить с Visa, отмечается в релизе.

Держателям карт с истекшим сроком действия необходимо обратиться в банк, выпустивший карту, чтобы проверить возможность проведения операций.

Ранее Visa объявила об увеличении лимитов для бесконтактных транзакций, при проведении которых не требуется аутентификация держателя карты вводом ПИН-кода. Для Узбекистана этот лимит теперь составляет 500 тысяч сумов.

Теги:
пластиковые карты, Банковские карты, банковская карта, Экономика, Узбекистан, пандемия, Visa



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