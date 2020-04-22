TBC Bank начнет свою работу уже в июне

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Грузинский TBC Bank, которому ЦБ ранее выдал лицензию, начнет свою работу уже в июне текущего года.
Об этом сообщается на официальном сайте банка.
Его стратегия заключается в следующем: создать банковскую систему нового поколения для розничных клиентов, а также клиентов микро-, малого и среднего бизнеса с акцентом на цифровые и партнерские каналы.
После открытия TBC Bank готов предложить своим клиентам услуги предоставления кредитов наличными, под залог зарплаты и автокредитов.
Также банк начнет проводить P2P-транзакции, осуществлять денежные переводы, принимать коммунальные платежи и другое.
Кроме того, сообщается, что TBC Bank будет осуществлять операции по потребительскому финансированию в точках продаж.
Грузинский TBC Bank выкупил контрольный пакет Payme >>
Напомним, предварительное разрешение на открытие банка в Ташкенте финучреждение получило в январе этого года, оно выдано сроком до шести месяцев.
В течение данного периода учредители должны были принять соответствующие организационно-технические меры и сформировать уставный капитал банка для получения лицензии на осуществление банковской деятельности.