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Грузинский TBC Bank

TBC Bank начнет свою работу уже в июне

АН "Podrobno.uz"
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200422/13978537/TBC-Bank-nachnet-svoyu-rabotu-uzhe-v-iyune.html

Предварительное разрешение на открытие банка в Ташкенте финучреждение получило в январе этого года, оно выдано сроком до шести месяцев.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Грузинский TBC Bank, которому ЦБ ранее выдал лицензию, начнет свою работу уже в июне текущего года.

Об этом сообщается на официальном сайте банка.

Sputnik / Alexander Imedashvili
Что известно о грузинском TBC Bank, выкупившем контрольный пакет Payme

Его стратегия заключается в следующем: создать банковскую систему нового поколения для розничных клиентов, а также клиентов микро-, малого и среднего бизнеса с акцентом на цифровые и партнерские каналы.

После открытия TBC Bank готов предложить своим клиентам услуги предоставления кредитов наличными, под залог зарплаты и автокредитов.

Также банк начнет проводить P2P-транзакции, осуществлять денежные переводы, принимать коммунальные платежи и другое.

Кроме того, сообщается, что TBC Bank будет осуществлять операции по потребительскому финансированию в точках продаж.

Грузинский TBC Bank выкупил контрольный пакет Payme >>

Напомним, предварительное разрешение на открытие банка в Ташкенте финучреждение получило в январе этого года, оно выдано сроком до шести месяцев.

В течение данного периода учредители должны были принять соответствующие организационно-технические меры и сформировать уставный капитал банка для получения лицензии на осуществление банковской деятельности.

Теги:
Узбекистан, Экономика, банки



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