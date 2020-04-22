В Узбекистане предоставили послабления некоммерческим организациям

Данное решение было принято Республиканской специальной комиссией в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Узбекистане на период карантина продлили срок действия аккредитационных карточек работников негосударственных некоммерческих организаций (ННО), которые являются иностранными гражданами.

Срок действия удостоверения продлен не только самих работников, но и членов их семей, находящихся на их попечении.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Также отмечается, что все обращения ННО о согласновании получения от иностранных лиц денежных средств и имущества, "направленных на предотвращение проникновения и распространения COVID-19", будут рассматриваться в течение трех рабочих дней.

Еще одно важное послабление: для негосударственных некоммерческих организаций, арендующих госимущество, аренда на период карантина будет применяться по "нулевой" ставке.

И последнее: для ННО, в которых уплата членских взносов является обязательной, рекомендуется продлить их уплату на срок действия карантина.

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Ранее в республике в связи с действием режима карантина было решено продлить срок действия некоторых документов до 1 июля текущего года.

Речь идет о следующих документах, у которых истекает срок действия: все лицензии и разрешения, паспорт, вид на жительство иностранных граждан (и лиц без гражданства в Узбекистане). Также сюда следует отнести документы, необходимые для вождения транспорта (страховой полис, доверенность, документы, подтверждающие технический осмотр).