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Мужчина сидит с ноутбуком на полу

Свободу самозанятым: как государство поможет во время карантина

pixabay
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200423/13980964/Svobodu-samozanyatym-kak-gosudarstvo-pomojet-v-karantin.html

Мирзиёев отметил необходимость трудоустройства людей, которые были безработными и до карантина и зависели от ежедневного заработка.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил на совещании вопрос материальной поддержки граждан, оставшихся без работы в результате карантинных ограничений, сообщает пресс-служба.

"Даны указания по составлению точного списка оставшихся без работы и нуждающихся в помощи граждан по районам и городам, а также адресной организации работ в рамках общенародного движения "Доброта и поддержка", - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что предпринимателям и фермерам следует помогать бедным семьям занятию хозяйством на приусадебных участках, выделять наделы в своих землях для повторных культур и содействовать надомному труду. 

Для организации этих мероприятий будет создан оперативный штаб Министерства экономического развития и сокращения бедности и Государственного налогового комитета по координации деятельности министерств и хокимиятов.

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Мирзиёев отметил необходимость трудоустройства людей, которые были безработными и до карантина и зависели от ежедневного заработка. Указано на возможность создания 14 тысяч рабочих мест за счет организации сельскохозяйственных кооперативов и домашних теплиц. Поставлена задача охватить сезонными работами 110 тысяч человек, общественными работами — 167 тысяч.

Также особое внимание на совещании было уделено вопросам развития сферы оказания услуг - президент поручил Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом создать условия для субъектов предпринимательства, оказывающих услуги по доставке и возобновление услуг по приему платежей, страхования и микрокредитования со строгим соблюдением требований карантина.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента Узбекистана
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Еще одна тема - создание удобной и простой правовой системы для поддержки и легализации деятельности самозанятых людей. Мирзиёев поручил расширить перечень видов деятельности и разрешить все виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законодательством. Кроме того, будет внедрен механизм уведомительной регистрации самозанятых.

Также даны поручения по организации дистанционных учебных курсов, обучению ремеслам молодежи и женщин, популяризации через телевидение опыта мастеров.

Президент Узбекистана поручил внедрить льготы и преференции для работников, которые работают через Интернет.

Теги:
предпринимательство, предприниматели, предприниматель, трудоустройство, Карантин, Экономика, деньги, работа, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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