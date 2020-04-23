Свободу самозанятым: как государство поможет во время карантина

Мирзиёев отметил необходимость трудоустройства людей, которые были безработными и до карантина и зависели от ежедневного заработка.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил на совещании вопрос материальной поддержки граждан, оставшихся без работы в результате карантинных ограничений, сообщает пресс-служба.

"Даны указания по составлению точного списка оставшихся без работы и нуждающихся в помощи граждан по районам и городам, а также адресной организации работ в рамках общенародного движения "Доброта и поддержка", - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что предпринимателям и фермерам следует помогать бедным семьям занятию хозяйством на приусадебных участках, выделять наделы в своих землях для повторных культур и содействовать надомному труду.

Для организации этих мероприятий будет создан оперативный штаб Министерства экономического развития и сокращения бедности и Государственного налогового комитета по координации деятельности министерств и хокимиятов.

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Мирзиёев отметил необходимость трудоустройства людей, которые были безработными и до карантина и зависели от ежедневного заработка. Указано на возможность создания 14 тысяч рабочих мест за счет организации сельскохозяйственных кооперативов и домашних теплиц. Поставлена задача охватить сезонными работами 110 тысяч человек, общественными работами — 167 тысяч.

Также особое внимание на совещании было уделено вопросам развития сферы оказания услуг - президент поручил Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом создать условия для субъектов предпринимательства, оказывающих услуги по доставке и возобновление услуг по приему платежей, страхования и микрокредитования со строгим соблюдением требований карантина.

Еще одна тема - создание удобной и простой правовой системы для поддержки и легализации деятельности самозанятых людей. Мирзиёев поручил расширить перечень видов деятельности и разрешить все виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законодательством. Кроме того, будет внедрен механизм уведомительной регистрации самозанятых.

Также даны поручения по организации дистанционных учебных курсов, обучению ремеслам молодежи и женщин, популяризации через телевидение опыта мастеров.

Президент Узбекистана поручил внедрить льготы и преференции для работников, которые работают через Интернет.