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Как Узбекистан поддерживает частный бизнес в период пандемии — список мер

pixabay
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200423/13982176/Kak-Uzbekistan-podderzhivaet-chastnyy-biznes-v-period-pandemii--spisok-mer.html

Глава республики Шавкат Мирзиёев подписал несколько указов, согласно которым субъектам предпринимательства предоставляются существенные налоговые стимулы.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Период пандемии стал настоящим испытанием для субъектов предпринимательства Узбекистана. Власти республики всячески стараются помочь предпринимателям справиться с трудностями.

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О необходимости поддержать частный бизнес в непростой период неоднократно заявлял глава республики Шавкат Мирзиёев.

В рамках двух указов президента субъектам предпринимательства были предоставлены налоговые стимулы на 3,7 триллиона сумов (369 миллионов долларов).

В частности, Мирзиёев постановил:

  1. Приостановить начисление налога на доходы физлиц в фиксированном размере и социального налога для 95 тысяч индивидуальных предпринимателей, приостановивших свою деятельность на 57 миллиардов сумов (5,6 миллиона долларов).
  2. Отменить повышенные ставки налога на имущество и земельного налога для 20,2 тысячи налогоплательщиков на 1,1 триллиона сумов (108,5 миллиона долларов). 
  3. Ускорить порядок возврата НДС, в рамках которого 248 налогоплательщиков получили возмещение на 414 миллиардов сумов (40,8 миллиона долларов). 
  4. Предоставить право на отсрочку (рассрочку) по уплате налогов 3,2 тысячи налогоплательщикам на 862 миллиардов сумов (85 миллионов долларов). 
  5. Освободить авиаперевозчиков, туристические компании, гостиницы от уплаты налогов на имущество и земельного налога с одновременным снижением для них ставки социального налога с 12% до 1% на 136 миллиардов сумов (13,4 миллиона долларов).
  6. Перенести сроки предоставления отчетности и уплаты НДС с ежемесячной основы на ежеквартальную для 25,2 тысячи плательщиков НДС с оборотом менее одного миллиарда сумов, перешедших на электронные счета-фактуры на 450 миллиардов сумов (44,3 миллиона долларов). 
  7. Отменить применение штрафов в отношении 25,4 тысячи хозяйствующих субъектов за просроченную дебиторскую задолженность по внешнеторговым операциям на 717 миллиардов сумов (70,7 миллиона долларов).

Во многих районах республики формируются специальные штабы по поддержке предпринимателей. Так, один из них появился в Учтепинском районе Ташкента.

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© Flickr / Ken Teegardin
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На данный момент там насчитывается 150 крупных предприятий-экспортеров, и цель данного штаба — оказать всяческую помощь в возобновлении их деятельности. Некоторые из уже возобновили свою работу. Среди них — СП Shayxontohur tekstil.

В результате к работе вернулись 130 человек. Компания производит три тысячи единиц трикотажных изделий в день на 350 миллионов сумов. 

Теги:
Узбекистан, коронавирус, бизнес, предприниматели, Экономика



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