Мир ожидает самое масштабное сокращение денежных переводов

Ожидается, что объем денежных переводов в страны с низким и средним уровнем доходов (СНСД) сократится на 19,7% и составит 445 млрд долларов.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Согласно прогнозам, вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и карантинными мероприятиями, общемировой объем денежных переводов в 2020 году ждет резкое сокращение, которое составит почти 20 процентов, говорится в официальном сообщении Всемирного банка.

Такое падение будет обусловлено главным образом снижением заработной платы трудовых мигрантов и потерей ими работы, так как в период экономического кризиса в принимающих странах они оказываются более уязвимыми перед лицом сокращений.

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Ожидается, что объем денежных переводов в страны с низким и средним уровнем доходов (СНСД) сократится на 19,7% и составит 445 млрд долларов, из-за чего многие уязвимые домохозяйства утратят жизненно важный источник финансирования.

"Денежные переводы — жизненно важный источник дохода для развивающихся стран. Нынешняя рецессия, обусловленная COVID-19, крайне негативно сказывается на возможности перечислять деньги домой, и делает задачу сокращения времени, необходимого для восстановления экономики развитых стран, еще более неотложной", — отметил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

ВБ ожидает, что объем денежных переводов сократится больше всего в Европе и Центральной Азии (27,5%), за которой следуют страны Африки к югу от Сахары (23,1%), Южная Азия (22,1%), Ближний Восток и Северная Африка (19,6%), Латинская Америка и Карибский бассейн (19,3%) и Восточная Азия и Тихоокеанский регион (13%).

© Sputnik / Денежные переводы мигрантов из ЦА

Напомним, ранее эксперт рассказал, что в апреле сокращение переводов мигрантов на родину может упасть на 50% и больше, поскольку мигранты в России придержат деньги для своего проживания в условиях кризиса.

Если учесть, что в среднем каждый месяц граждане трех центральноазиатских республик отправляли на родину по 725 млн долларов, то в кризис эта сумма может упасть до 362,5 млн долларов. Это немало — 4% от годового объема переводов в Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

По мнению экспертов, это негативно скажется на внутреннем потреблении в данных странах, на объеме импорта, в значительной мере финансируемого переводами мигрантов, окажет угнетающее воздействие на занятость местного бизнеса и доходность госбюджетов.