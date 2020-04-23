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Узбекистан ограничит экспорт сырья для производства медицинских изделий

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (388)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200423/13985066/Uzbekistan-ogranichit-eksport-syrya-dlya-proizvodstva-meditsinskikh-izdeliy.html

Временную меру решили ввести для стабильного обеспечения потребностей внутреннего рынка республики.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана вводит с 1 мая до 31 декабря ограничения на экспорт сырья для производства медицинских изделий, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом при Кабмине республики.

"Постановлением правительства Узбекистана с 1 мая по 31 декабря 2020 года вводится ограничение на экспорт сырья для производства медицинских изделий", — сказал РИА Новости представитель оперштаба.

Данная мера введена для стабильного обеспечения потребностей внутреннего рынка, уточнил он.

Также правительство ограничило до конца года импорт цементной продукции, добавили в оперштабе.

"Такое решение принято из-за падения спроса на цемент в результате остановки работы на многих строительных объектах страны, а также для поддержки отечественных производителей", — добавил собеседник агентства.

Пресс-служба президента
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Ранее власти Узбекистана разрешили возобновить работы по строительству, реконструкции и ремонту на крупных объектах в стране во время карантинных мероприятий против нового коронавируса.

По последним данным, в стране выявлено 1 716 случаев заражения COVID-19, семь пациентов скончались, 454 выздоровели.

На карантине находятся почти 90 тысяч человек. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже более 2,47 миллиона случаев инфицирования, свыше 169 тысяч человек скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (388)
Теги:
пандемия, коронавирус, Медицина, Экспорт, Экономика, Узбекистан



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