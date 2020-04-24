Рост ВВП Узбекистана замедлился

ВВП в расчете на душу населения страны составил около 3,25 млн сумов (в долларовом эквиваленте, – $341).

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. За первый квартал 2020 года объем ВВП в текущих ценах составил более 110,5 трлн сумов, сообщает Госкомстат.

"Рост экономики замедлился до 4,1% против 5,7% в прошлом году и 5,6% в 2018 году. Объем ВВП на душу населения составил 3,2 млн сумов. Здесь темпы роста замедлились до 2% (в 2019 году было 3,9%, в 2018 году — 3,8%)", - говорится в сообщении.

Из общего объема ВВП валовая добавленная стоимость производства товаров составила 55,7 трлн сумов, сферы услуг – 44,1 трлн сумов, а чистые налоги на продукты – 10,6 трлн сумов.

Более того, ВВП в расчете на душу населения страны составил около 3,25 млн сумов (в долларовом эквиваленте, – $341).

Напомним, в январе стало известно, что Узбекистан планирует за пять лет увеличить ВВП в два раза — до 100 миллиардов долларов, а также снизить инфляцию до 5%.

Узбекистан намерен за пять лет увеличить ВВП до 100 миллиардов долларов >>

По расчетам президента Шавката Мирзиёева, в нефтегазовой отрасли необходимо достичь к 2025 году увеличения производства топлива на 5,2 миллиона тонн, в том числе ввести в строй пять объектов стоимостью 4,1 миллиардов долларов в этом году.

Инфляция в стране по итогам 2019-го составила 15,2% против 17,5% годом ранее. Базовый прогноз инфляции в Узбекистане на 2020-й установлен на уровне 12-13,5%.