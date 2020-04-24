Google начала выплачивать цифровой налог в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Google начала выплачивать в Узбекистане НДС за оказание интернет-услуг гражданам страны, сообщает пресс-служба государственного налогового комитета (ГНК) республики.
"Первое поступление по НДС осуществлено компанией Google Commerce Limited, - говорится в сообщении на сайте ГНК.
Известно, что по итогам деятельности за первый квартал 2020 года компания выплатила 85 тысяч евро.
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На сегодняшний день через специальный НДС-офис в Узбекистане в качестве налогоплательщиков добровольно зарегистрировались девять иностранных компаний, оказывающих интернет-услуги. Помимо "дочек" Google это Netflix, Apple Distribution, Xsolla, Activision Blizzard и Сleverbridge.
"Добровольная регистрация является свидетельством того, что зарубежные компании дорожат своей репутацией и уважают законы стран, на территории которых они предоставляют свои платные услуги", - добавили в ГНК.
В Налоговый кодекс Узбекистана с 2020 года были введены поправки, предусматривающие введение так называемого "налога на Google" в отношении компаний, предоставляющих цифровые услуги.
Напомним, так называемый "налог на Google" уже существует в ряде стран. Так, в России закон об уплате НДС при продаже электронных услуг действует с 2016 года. Налог взимается с любых услуг, продаваемых через Интернет: рекламы, продажи приложений, игр, хостинга сайтов, музыки, фильмов и других.
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Аналогичный сбор есть в Австралии, Японии, Корее, Новой Зеландии и странах ЕС. Данный налог также планируют ввести соседние Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.