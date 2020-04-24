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Хлеб

Кому полагается компенсация за покупку хлеба — разъяснение Минюста

Unsplash / Kate Remmer
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200424/13992848/Komu-polagaetsya-kompensatsiya-za-pokupku-khleba--razyasnenie-Minyusta.html

Расходы возмещают отдельным категориям населения, которые нуждаются в социальной защите. Это, в частности, получатели пенсий по возрасту и инвалидности и получатели пособий по уходу за ребенком в возрасте до двух лет.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Министерстве юстиции Узбекистана напомнили, кому ежемесячно выплачивается денежная компенсация в размере 50 тысяч сумов для покрытия дополнительных расходов на покупку муки и формованного хлеба.

Список категорий граждан:

  • получатели пенсий по возрасту и инвалидности;
  • получатели пособий и пенсий по случаю потери кормильца (на каждого иждивенца);
  • лица с инвалидностью с детства старше 16 лет;
  • дети с инвалидностью в возрасте до 16 лет;
  • ВИЧ-инфицированные до 18 лет;
  • получатели пенсий в размере ниже установленного минимального размера пенсии по возрасту;
  • получатели пособий по уходу за ребенком в возрасте до двух лет;
  • семьи, получающие материальную помощь;
  • семьи, получающие пособия для детей в возрасте до 14 лет;
  • получатели пенсии в размере установленной минимальной пенсии по возрасту.

Напомним, в Узбекистане с 15 октября 2019 года прекращено государственное регулирование цен на муку. Это предусмотрено постановлением Кабмина "О мерах по полному внедрению рыночных механизмов в систему поставок зерна, муки и хлеба".

Теги:
компенсация, Министерство юстиции Узбекистана, хлебобулочные изделия



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