Кому полагается компенсация за покупку хлеба — разъяснение Минюста

Расходы возмещают отдельным категориям населения, которые нуждаются в социальной защите. Это, в частности, получатели пенсий по возрасту и инвалидности и получатели пособий по уходу за ребенком в возрасте до двух лет.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Министерстве юстиции Узбекистана напомнили, кому ежемесячно выплачивается денежная компенсация в размере 50 тысяч сумов для покрытия дополнительных расходов на покупку муки и формованного хлеба.

Список категорий граждан:

получатели пенсий по возрасту и инвалидности;

получатели пособий и пенсий по случаю потери кормильца (на каждого иждивенца);

лица с инвалидностью с детства старше 16 лет;

дети с инвалидностью в возрасте до 16 лет;

ВИЧ-инфицированные до 18 лет;

получатели пенсий в размере ниже установленного минимального размера пенсии по возрасту;

получатели пособий по уходу за ребенком в возрасте до двух лет;

семьи, получающие материальную помощь;

семьи, получающие пособия для детей в возрасте до 14 лет;

получатели пенсии в размере установленной минимальной пенсии по возрасту.

Напомним, в Узбекистане с 15 октября 2019 года прекращено государственное регулирование цен на муку. Это предусмотрено постановлением Кабмина "О мерах по полному внедрению рыночных механизмов в систему поставок зерна, муки и хлеба".