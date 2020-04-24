Кому полагается компенсация за покупку хлеба — разъяснение Минюста

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Министерстве юстиции Узбекистана напомнили, кому ежемесячно выплачивается денежная компенсация в размере 50 тысяч сумов для покрытия дополнительных расходов на покупку муки и формованного хлеба.
Список категорий граждан:
- получатели пенсий по возрасту и инвалидности;
- получатели пособий и пенсий по случаю потери кормильца (на каждого иждивенца);
- лица с инвалидностью с детства старше 16 лет;
- дети с инвалидностью в возрасте до 16 лет;
- ВИЧ-инфицированные до 18 лет;
- получатели пенсий в размере ниже установленного минимального размера пенсии по возрасту;
- получатели пособий по уходу за ребенком в возрасте до двух лет;
- семьи, получающие материальную помощь;
- семьи, получающие пособия для детей в возрасте до 14 лет;
- получатели пенсии в размере установленной минимальной пенсии по возрасту.
Напомним, в Узбекистане с 15 октября 2019 года прекращено государственное регулирование цен на муку. Это предусмотрено постановлением Кабмина "О мерах по полному внедрению рыночных механизмов в систему поставок зерна, муки и хлеба".