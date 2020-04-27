Новые данные от ЦБ: сум укрепился по отношению к мировым валютам

Доллар незначительно сдал позиции и составил 10 130 сумов (-7,49), а евро стоит теперь 10 960,66 сума (-65,36).

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Центральный банк обновил курсы валют. Доллар незначительно сдал позиции и составил 10 130 сумов (-7,49), а евро стоит теперь 10 960,66 сума (-65,36).

пресс-служба ЦБ Курсы валют с 28 апреля 2020 года

Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Напомним, в начале этого месяца узбекский сум резко сдал позиции. В Центральном банке Узбекистана объяснили, с чем связана повышенная волатильность курса сума по отношению к иностранным валютам.

По мнению национального регулятора, повышение курса доллара по отношению к суму связано с сокращением объемов экспорта и денежных переводов, а также с увеличением объемов покупки долларов гражданами республики.