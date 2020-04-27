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Новые данные от ЦБ: сум укрепился по отношению к мировым валютам

Troll.uz
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200427/14007739/Novye-dannye-ot-TsB-sum-ukrepilsya-po-otnosheniyu-k-mirovym-valyutam.html

Доллар незначительно сдал позиции и составил 10 130 сумов (-7,49), а евро стоит теперь 10 960,66 сума (-65,36). 

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Центральный банк обновил курсы валют. Доллар незначительно сдал позиции и составил 10 130 сумов (-7,49), а евро стоит теперь 10 960,66 сума (-65,36).

Курсы валют с 28 апреля 2020 года
пресс-служба ЦБ
Курсы валют с 28 апреля 2020 года

Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Напомним, в начале этого месяца узбекский сум резко сдал позиции. В Центральном банке Узбекистана объяснили, с чем связана повышенная волатильность курса сума по отношению к иностранным валютам. 

По мнению национального регулятора, повышение курса доллара по отношению к суму связано с сокращением объемов экспорта и денежных переводов, а также с увеличением объемов покупки долларов гражданами республики.

Теги:
сум, Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан, курс валюты



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