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Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

Всемирный банк наложил санкции на узбекскую компанию

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
Экономика
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1230462
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200430/14032166/Vsemirnyy-bank-nalozhil-sanktsii-na-uzbekskuyu-kompaniyu.html

Причиной такого поступка стало мошенничество в рамках проекта "Сырдарьинское водоснабжение" в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Всемирный банк наложил санкции на компанию Узбекистана СП ООО "Мега-Мебико", сообщает пресс-служба.

"В частности, Всемирный банк объявил об отстранении узбекской производственной компании "Мега-Мебико" от всех своих проектов на 30 месяцев", - говорится в сообщении.

Известно, что причиной стало мошенничество в рамках проекта "Сырдарьинское водоснабжение" в Узбекистане.

Компания представила неверную финансовую информацию, в том числе, по конфликту интересов.

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"В соответствии с нашим руководством по закупкам, это считается мошеннической практикой для получения контракта, финансируемого проектом на 100 миллионов долларов", - добавили во Всемирном банке.

Напомним, ранее стало известно, что Всемирный банк намерен мобилизовать часть средств "Стратегической программы готовности и ответа" (общий размер глобального пакета оперативного финансирования составляет 14 миллиардов долларов) для поддержки антикризисной программы Узбекистана.

Теги:
компания, санкции, Всемирный банк, Узбекистан, Узбекистан



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