Минэнерго займется повышением энергоэффективности экономики

Специалисты структуры должны будут разработать предложения по ограничению производства в стране или импорта в Узбекистан продукции с низкой энергоэффективностью.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Нижняя палата Олий Мажлиса приняла закон "О рациональном использовании энергии" в новой редакции, сообщили в пресс-службе Минэнерго. В документе установлены нормы обязательной сертификации на соответствие показателям энергетической эффективности товаров (работ, услуг).

Проект закона был подготовлен группой депутатов Комитета по промышленности, строительству и торговле Законодательной палаты с участием экспертов "Узнефтегазинспекции" и "Узэнергоинспекции" при Министерстве энергетики Республики Узбекистан.

Законом закреплено, что специально уполномоченным государственным органом в области рационального использования энергии является Министерство энергетики, которое осуществляет единую государственную политику в отраслях экономики и объектов социальной сферы в области рационального использования энергии.

Минэнерго ведет выработку механизмов стимулирования внедрения энергоэффективных и энергосберегающих технологий, в том числе в производственные процессы, и осуществляет соответствующий мониторинг.

Также на ведомство возложена организация научно-исследовательских работ по повышению энергоэффективности и энергосбережения в отраслях экономики и объектах социальной сферы, разработка предложений по инвестиционным проектам.

Министерством будут определяться требования установления категорий энергоэффективности и энергосбережения товаров (работ, услуг), зданий и сооружений, устройств, в том числе многоквартирных домов.

Специалисты структуры должны будут разработать предложения по ограничению производства в стране или импорта в Узбекистан продукции с низкой энергоэффективностью.

За проведением обязательных энергетических обследований потребителей энергоресурсов и выполнением соответствующих рекомендаций будет осуществляться мониторинг. Новой редакцией закона определены и другие функции Министерства энергетики, как специально уполномоченного госоргана в области рационального использования энергии.

Также принятым Законодательной палатой законом определены полномочия Кабинета Министров республики в области рационального использования энергии, органов государственного контроля и надзора в данной сфере и органов государственной власти на местах.

Законодательно закреплен приоритет государственных, отраслевых и территориальных программ и проектов в области рационального использования энергии, которые являются обязательными при проведении единой государственной политики по рациональному использованию энергии.

Определено, что они разрабатываются на краткосрочный период (от одного до двух лет), среднесрочный (от двух до пяти лет) и долгосрочный (от пяти и более лет) период и утверждаются Кабинетом Министров страны.

Таким образом, принятый в новой редакции закон №О рациональном использовании энергии" устанавливает порядок государственного контроля за соблюдением требований по энергоэффективности, направлен на ограничение производства и импорта неэнергоэффективной продукции, экономию энергоресурсов государственных органов и организаций.

Принятый Законодательной палатой закон в новой редакции подлежит согласованию в Сенате Олий Мажлиса и после подписания президентом вступит в силу.