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Минэнерго займется повышением энергоэффективности экономики

Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200430/14032221/Minenergo-zaymetsya-povysheniem-energoeffektivnosti-ekonomiki.html

Специалисты структуры должны будут разработать предложения по ограничению производства в стране или импорта в Узбекистан продукции с низкой энергоэффективностью.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Нижняя палата Олий Мажлиса приняла закон "О рациональном использовании энергии" в новой редакции, сообщили в пресс-службе Минэнерго. В документе установлены нормы обязательной сертификации на соответствие показателям энергетической эффективности товаров (работ, услуг).

Ветряные турбины
© Flickr / Floris Oosterveld
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Проект закона был подготовлен группой депутатов Комитета по промышленности, строительству и торговле Законодательной палаты с участием экспертов "Узнефтегазинспекции" и "Узэнергоинспекции" при Министерстве энергетики Республики Узбекистан.

Законом закреплено, что специально уполномоченным государственным органом в области рационального использования энергии является Министерство энергетики, которое осуществляет единую государственную политику в отраслях экономики и объектов социальной сферы в области рационального использования энергии.

Минэнерго ведет выработку механизмов стимулирования внедрения энергоэффективных и энергосберегающих технологий, в том числе в производственные процессы, и осуществляет соответствующий мониторинг.

Также на ведомство возложена организация научно-исследовательских работ по повышению энергоэффективности и энергосбережения в отраслях экономики и объектах социальной сферы, разработка предложений по инвестиционным проектам.

Линии электропередач, архивное фото
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Министерством будут определяться требования установления категорий энергоэффективности и энергосбережения товаров (работ, услуг), зданий и сооружений, устройств, в том числе многоквартирных домов.

Специалисты структуры должны будут разработать предложения по ограничению производства в стране или импорта в Узбекистан продукции с низкой энергоэффективностью.

За проведением обязательных энергетических обследований потребителей энергоресурсов и выполнением соответствующих рекомендаций будет осуществляться мониторинг. Новой редакцией закона определены и другие функции Министерства энергетики, как специально уполномоченного госоргана в области рационального использования энергии.

Также принятым Законодательной палатой законом определены полномочия Кабинета Министров республики в области рационального использования энергии, органов государственного контроля и надзора в данной сфере и органов государственной власти на местах.

Законодательно закреплен приоритет государственных, отраслевых и территориальных программ и проектов в области рационального использования энергии, которые являются обязательными при проведении единой государственной политики по рациональному использованию энергии.

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Определено, что они разрабатываются на краткосрочный период (от одного до двух лет), среднесрочный (от двух до пяти лет) и долгосрочный (от пяти и более лет) период и утверждаются Кабинетом Министров страны.

Таким образом, принятый в новой редакции закон №О рациональном использовании энергии" устанавливает порядок государственного контроля за соблюдением требований по энергоэффективности, направлен на ограничение производства и импорта неэнергоэффективной продукции, экономию энергоресурсов государственных органов и организаций.

Принятый Законодательной палатой закон в новой редакции подлежит согласованию в Сенате Олий Мажлиса и после подписания президентом вступит в силу.

Теги:
Законодательная палата Олий Мажлиса, закон, Минэнерго



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