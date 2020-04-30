Проект по внедрению смарт-счетчиков пересмотрели и внесли изменения

Было закуплено 2,1 миллиона счетчиков электроэнергии для поэтапной установки во всех регионах республики. Однако из-за несвоевременного и неполного осуществления платежей за оборудование долг перед поставщиками составил около 637 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В Узбекистане разработаны меры по ускоренному внедрению Автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Профильное постановление Кабмина предусматривает преобразование действующей биллинговой системы АО "Территориальные электрические сети" на базе современного комплексного программного обеспечения по ведению, анализу и прогнозированию учета электроэнергии.

Проект по внедрению АСКУЭ реализуется при поддержке Азиатского банка развития и Французского агентства развития, и в течение 10 дней будет утверждена "дорожная карта".

До 30 мая этого года должен заработать центр обработки данных и откроется финансирование для закупки электросчетчиков и дополнительного оборудования. Работы по установке счетчиков планируется завершить до 1 июля 2021 года, а подключение к АСКУЭ запланировано к началу осени следующего года.

Как указано в документе, было закуплено 2,1 миллиона счетчиков электроэнергии для поэтапной установки во всех регионах республики. Однако из-за несвоевременного и неполного осуществления платежей за оборудование долг перед поставщиками составил около 637 млрд сумов.

В этой связи, решено пересмотреть проект по внедрению АСКУЭ. В первую очередь, должно быть обеспечено введение прозрачной системы учета потребляемой электроэнергии и определения норм ее технологического расхода.

Поставка электроэнергии потребителям-должникам будет прекращена, а незаконное подключение к электрическим сетям должно выявляться своевременно.

Для формирования эффективного режима потребления электроэнергии планируется проводить анализ "consumer behaviour" – ежегодного, ежемесячного и ежедневного "поведения потребления" в разрезе групп потребителей.

Для финансирования проекта по внедрению АСКУЭ акционерно-коммерческий "Узпромстройбанк" выделит 30 млн евро кредитных средств на год с 6-месячным льготным периодом под 7% годовых.

Указом президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию взаиморасчетов и повышению финансовой устойчивости топливно-энергетической отрасли" от 9 июня 2019 года было предусмотрено выделение из Фонда развития Бюро принудительного исполнения средств для доведения количества подключенных к АСКУЭ потребителей к концу 2019 года до не менее 2,5 миллиона единиц и к концу 2020 года охватить 100% абонентов.

Как заявляли в Минэнерго еще в 2016 году, покупка и установка счетчиков для физических лиц будет осуществляться полностью за счет АО "Узбекэнерго", для юридических лиц — платной будет только установка приборов учета элетроэнергии. Как пояснили представители "Узбекэнерго", потребителей не коснется стандартизация счетчиков.

Инспекторы компании при необходимости самостоятельно будут проводить поверку счетчиков.