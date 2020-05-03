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Министр по инвестициям и внешней торговли Сардор Умурзаков

Сардор Умурзаков о поддержке бизнеса: ручное управление — это временно

© Международный пресс-клуб.
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200503/14051463/Sardor-Umurzakov-o-podderzhke-biznesa-ruchnoe-upravlenie--eto-vremenno.html

В условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, бизнес нуждается в помощи со стороны правительства. Властям важно принимать в том числе нестандартные решения.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков в интервью Uzbek Review рассказал, как обеспечивается на практике адресная поддержка предпринимателей.

"Сегодня мы вынуждены использовать больше так называемое ручное управление и отдаем себе отчет, что это экстраординарные меры, временные решения, — отметил Сардор Умурзаков. — Работа над системными мерами по улучшению инвестиционного климата, в частности, по совершенствованию законодательства, упрощению процедур, системы госзакупок и так далее, продолжается".

Итоги первого квартала по объему привлеченных инвестиций пока удовлетворительны, самый большой вызов ожидается во втором квартале. За четыре месяца с начала 2020 года объемы экспорта и импорта снизились примерно на 10%.

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На сегодня группа представителей ведущих министерств и ведомств, а также десяти банков побывали в 12 областях и Каракалпакстане. Цель — изучить ситуации непосредственно на местах, убедиться, что система мер по поддержке бизнеса работает.

"Мы побывали на 7 726 крупных и средних предприятиях. Из них 2 549 столкнулись с проблемами, требующими незамедлительного решения, — отметил Сардор Умурзаков. — Двести двадцать один предприниматель имел трудности с получением земельных участков, 816 заявили о проблемах с финансированием".

Бизнесу оказывают содействие в пролонгации кредитов на полгода, а также дают гарантии для обеспечения по части получаемых сумм за счет Фонда поддержки предпринимательства.

Есть проекты, которые только должны были запуститься, но из-за закрытия границ не было возможности установить оборудование либо полностью создать инфраструктуру. Так, семь серьезных градообразующих проектов в Каракалпакстане ожидали прибытия и прохождения двухнедельного карантина 40 китайских специалистов. Сейчас работы по проектам продолжены, в течение двух месяцев предприятия начнут работу.

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Отдельно проанализирована деятельность 1 950 предприятий экспортеров, действующих в 12 регионах. Из них 673 имеют реальные проблемы, которые не позволяют им пока выйти на полную мощность. Двумстам девяти предприятиям помогли получить кредиты на пополнение оборотных средств, 73 — ускорить получение сумм возврата по НДС. На сегодняшний день лишь 9% предприятий не работают, остальные смогли восстановить производство.

Многие предприятия применяют нестандартные методы работы: создают карантинные зоны, в которых работники по вахтовому методу работаю и остаются жить в течение семи-десяти дней. Это позволяет держать объемы производства и экспорта.

"Мы продолжаем общаться с нашими иностранными партнерами и международными финансово-экономическими институтами — как по действующим проектам, так и по планируемым к реализации. Это дает оптимизм, не было случая, чтобы кто-то из них отказался от сотрудничества, — сказал Сардор Умурзаков. — Негативное влияние кризиса на экономику быстро не закончится. Но принимаемые меры позволят минимизировать ущерб".

Совет иностранных инвесторов при президенте страны провел несколько промежуточных сессий. Живой контакт с иностранными инвесторами, международными аудиторскими компаниями дает возможность уточнять направления работы, четкое понимание движения.

Теги:
бизнес, предпринимательство, предприниматели, предприниматель, Экономика, пандемия, коронавирус, Узбекистан



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