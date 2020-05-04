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Линии электропередачи

Узбекистан планирует увеличить производство электроэнергии

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200504/14052824/Uzbekistan-planiruet-uvelichit-proizvodstvo-elektroenergii.html

Также в ближайшие годы будет сокращено потребление природного газа с 16,5 млрд до 12,1 млрд кубометров.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Правительство утвердило Концепцию обеспечения Узбекистана электрической энергией на 2020-2030 годы, сообщили в пресс-службе Минэнерго республики.

Солнечные панели
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Документ был разработан при участии международных экспертов. В нем определены среднесрочные и долгосрочные цели на ближайшие десять лет. Меры будут корректироваться на основе постоянного анализа. 

"Стратегическая цель документа — обеспечение населения и экономики Узбекистана электроэнергией по конкурентоспособным ценам, развитие сбалансированного энергетического сектора, охватывающего лучшие мировые практики и современные тенденции в мировой электроэнергетике", — отметили в Минэнерго.

Концепцией предусмотрены приоритетные мероприятия, направленные на:

  • модернизацию и реконструкцию существующих электростанций, а также строительство новых с использованием энергоэффективных технологий производства электроэнергии;
  • совершенствование систем учета электроэнергии;
  • развитие возобновляемых источников энергии, особенно солнечной энергии;
  • правовые реформы по совершенствованию тарифной политики и обеспечению перехода на оптовый рынок.
К 2030 году планируется увеличить мощности с 12,9 ГВт до 29,3 ГВт, а производство электроэнергии с 63,6 млрд кВт⋅ч до 120,8 кВт⋅ч; сократить потребление природного газа с 16,5 млрд кубометров до 12,1 млрд кубометров; снизить потери при передаче электроэнергии до 2,35% и потери при распределении — до 6,5% (в 1,85 раза меньше уровня 2019 года).

Как отметили в Минэнерго, при развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ) особое внимание будет уделено доступному энергоснабжению регионов с учетом нынешнего дефицита электроэнергии. 

Ожидается, что ВИЭ позволят улучшить экологическую обстановку в стране, повысить эффективность и стимулировать развитие местных отраслей промышленности, инфраструктуры и создание рабочих мест. 

С целью ускоренного развития ВИЭ в этой сфере намечено широкое применение государственно-частного партнерства.

Теги:
природный газ, Экономика, Узбекистан, Минэнерго, Министерство энергетики, электроэнергия



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