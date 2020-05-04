Узбекистан планирует увеличить производство электроэнергии

Также в ближайшие годы будет сокращено потребление природного газа с 16,5 млрд до 12,1 млрд кубометров.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Правительство утвердило Концепцию обеспечения Узбекистана электрической энергией на 2020-2030 годы, сообщили в пресс-службе Минэнерго республики.

Документ был разработан при участии международных экспертов. В нем определены среднесрочные и долгосрочные цели на ближайшие десять лет. Меры будут корректироваться на основе постоянного анализа.

"Стратегическая цель документа — обеспечение населения и экономики Узбекистана электроэнергией по конкурентоспособным ценам, развитие сбалансированного энергетического сектора, охватывающего лучшие мировые практики и современные тенденции в мировой электроэнергетике", — отметили в Минэнерго.

Концепцией предусмотрены приоритетные мероприятия, направленные на:

модернизацию и реконструкцию существующих электростанций, а также строительство новых с использованием энергоэффективных технологий производства электроэнергии;

совершенствование систем учета электроэнергии;

развитие возобновляемых источников энергии, особенно солнечной энергии;

правовые реформы по совершенствованию тарифной политики и обеспечению перехода на оптовый рынок.

К 2030 году планируется увеличить мощности с 12,9 ГВт до 29,3 ГВт, а производство электроэнергии с 63,6 млрд кВт⋅ч до 120,8 кВт⋅ч; сократить потребление природного газа с 16,5 млрд кубометров до 12,1 млрд кубометров; снизить потери при передаче электроэнергии до 2,35% и потери при распределении — до 6,5% (в 1,85 раза меньше уровня 2019 года).

Как отметили в Минэнерго, при развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ) особое внимание будет уделено доступному энергоснабжению регионов с учетом нынешнего дефицита электроэнергии.

Ожидается, что ВИЭ позволят улучшить экологическую обстановку в стране, повысить эффективность и стимулировать развитие местных отраслей промышленности, инфраструктуры и создание рабочих мест.

С целью ускоренного развития ВИЭ в этой сфере намечено широкое применение государственно-частного партнерства.