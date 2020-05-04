Узбекистан до конца года откажется от импорта авиакеросина и дизтоплива

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса. Он обратил внимание на повышение энергоэффективности основных отраслей, а также поручил организовать меры поддержки ТЭК в период карантина.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил ситуацию в энергетической сфере страны и дал поручения по решению накопившихся системных проблем, сообщает пресс-служба главы государства.

Одна из них - высокая доля импорта топлива - до 44% от потребностей страны. Для изменения этой ситуации идет работа по запуску новых мощностей, а также по переходу сельхозтехники и грузовых машин на природный газ.

Кроме того, к концу 2020 года будут введены в строй три установки пропан-бутановой смеси и завод по производству синтетического топлива (GTL). В результате импорт авиакеросина, дизельного топлива и сжиженного природного газа будет полностью замещен.

Отдельно президент коснулся вопросов энергоэффективности предприятий и жилых домов. Соответствующим структурам даны поручения по разработке новых проектов домов с учетом передового международного опыта для снижения потерь при отоплении и электроснабжении.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Совещание у президента Узбекистана по вопросам ТЭК

В период карантина глава государства распорядился оказать помощь тем предпринимателям и предприятиям, которые организовали работу в три смены. Для них тарифы на энергоносители будут снижены в полтора раза в ночное время.

Вся сфера ТЭК также получит поддержку от государства, чтобы нивелировать потери, вызванные эпидемией коронавируса и объявленным в связи с этим карантином.