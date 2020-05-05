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Производство Риштанской керамики

В Риштане начали строить центр гончарного производства

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200505/14058320/V-Rishtane-nachali-stroit-tsentr-goncharnogo-proizvodstva.html

Опытные риштанские мастера будут выезжать на создаваемые в рамках инвестиционной программы гончарные предприятия, организовывать производственные процессы и обучать молодых специалистов.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Риштанском районе Ферганской области дан старт масштабной инвестиционной программе по развитию гончарного производства в Узбекистане, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли.

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Состоялась церемония закладки первого камня в строительство специализированного Центра гончарного производства. Здесь будут построены творческие мастерские, экспозиционные галереи, гостиницы, пункты общественного питания и другая необходимая инфраструктура.

Данный комплекс также будет являться ключевым координирующим звеном в реализации отдельной инвестиционной программы, направленной на распространение успешного опыта риштанских ремесленников на остальные регионы страны.

Программа предусматривает реализацию 59 проектов по созданию гончарных производств во всех районах и городах республики, что позволит обеспечить занятость для 75-80 тысяч жителей различных регионов, а также значительно нарастить экспортный потенциал. 

Опытные риштанские мастера будут выезжать на создаваемые в рамках инвестиционной программы гончарные предприятия, организовывать производственные процессы и обучать молодых специалистов.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пятьдесят оттенков неба: как делают знаменитую риштанскую керамику

Помимо этого, в Ферганской области имеются другие специфичные для региона направления, которые характеризуются возможностью привлечения местного населения к надомному труду, а также позволяют увеличить экспортный потенциал.

В связи с этим запущены 3  дополнительные инвестиционные программы: программа по применению опыта виноградарства Алтыарыского района, программа по выращиванию гранатов и программа по выращиванию саженцев плодовых и декоративных деревьев, а также рассады цветочных культур, на основе опыта Кувинского района. В рамках каждой из реализуемых программ уже определены конкретные локации, инициаторы и сроки реализации.

Теги:
Строительство, Ферганская область, гончар, керамика Риштана



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