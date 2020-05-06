В Минэнерго объявили тендер на восстановление ЛЭП с Таджикистаном

Конкурсные предложения принимаются до 17 июня. Работы по контракту должны быть завершены в течение года с момента вступления его в силу.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана объявило тендер на восстановление линии электропередач мощностью 500 киловольт, которая позволит увеличить объем поставок электроэнергии из Таджикистана.

По данным пресс-службы, тендер проводится на проектирование, закупку и строительство данной одноцепной линии электропередачи протяженностью 63,5 километра.

Сообщается, что речь идет о магистральной ЛЭП от подстанции "Гузар" (Узбекистан) до подстанции "Регар" (Таджикистан).

Финансирование проекта будет осуществляться в том числе за счет средств, выделенных Азиатским банком развития (АБР).

Все предложения принимаются до 17 июня. Согласно условиям тендера, контракт должен быть реализован в течение одного года с момента его подписания.