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Линии электропередач, архивное фото

В Минэнерго объявили тендер на восстановление ЛЭП с Таджикистаном

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200506/14066810/V-Minenergo-obyavili-tender-na-vosstanovlenie-LEP-s-Tadzhikistanom.html

Конкурсные предложения принимаются до 17 июня. Работы по контракту должны быть завершены в течение года с момента вступления его в силу.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана объявило тендер на восстановление линии электропередач мощностью 500 киловольт, которая позволит увеличить объем поставок электроэнергии из Таджикистана.

Ветряные турбины
© Flickr / Floris Oosterveld
Минэнерго объявило первый тендер на строительство ветровой электростанции

По данным пресс-службы, тендер проводится на проектирование, закупку и строительство данной одноцепной линии электропередачи протяженностью 63,5 километра.

Сообщается, что речь идет о магистральной ЛЭП от подстанции "Гузар" (Узбекистан) до подстанции "Регар" (Таджикистан). 

Финансирование проекта будет осуществляться в том числе за счет средств, выделенных Азиатским банком развития (АБР).

Все предложения принимаются до 17 июня. Согласно условиям тендера, контракт должен быть реализован в течение одного года с момента его подписания.

Теги:
Таджикистан, ЛЭП, тендер, Министерство энергетики



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