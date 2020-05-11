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Калькулятор и купюры американских долларов

Доллар подрос, евро сильное просел — новый курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200511/14106272/Dollar-podros-evro-silnoe-prosel--novyy-kurs-valyut-v-Uzbekistane.html

Доллар вырос незначительно — всего на 7,81 сума. А, вот, сум по отношению к евро упал внушительно — на 136,39 единиц.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. ЦБ Узбекистана опубликовал еженедельные курсы валют. 

Если на прошлой неделе доллар немного упал в цене, а евро укрепился, то теперь ситуация выглядит наоборот.

Пресс-служба ЦБ Узбекистана
Курсы валют с 12 мая 2020 года

Американский доллар укрепился, но незначительно — его цена составит 10 137,2 сума (+7,81 сума).

Европейская валюта, в свою очередь, за неделю потеряла сразу 136,39 единиц. Теперь евро стоит 10 988,72 сума.

Существенно подешевел и английский фунт — на 86,54 единиц.

А вот рубль, как и доллар, незначительно подорожал (+3,46 единиц) — до 138,26 сума.

Напомним: Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
Узбекистан, ЦБ, курс валюты



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