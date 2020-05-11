Доллар подрос, евро сильное просел — новый курс валют в Узбекистане

Доллар вырос незначительно — всего на 7,81 сума. А, вот, сум по отношению к евро упал внушительно — на 136,39 единиц.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. ЦБ Узбекистана опубликовал еженедельные курсы валют.

Если на прошлой неделе доллар немного упал в цене, а евро укрепился, то теперь ситуация выглядит наоборот.

Пресс-служба ЦБ Узбекистана Курсы валют с 12 мая 2020 года

Американский доллар укрепился, но незначительно — его цена составит 10 137,2 сума (+7,81 сума).

Европейская валюта, в свою очередь, за неделю потеряла сразу 136,39 единиц. Теперь евро стоит 10 988,72 сума.

Существенно подешевел и английский фунт — на 86,54 единиц.

А вот рубль, как и доллар, незначительно подорожал (+3,46 единиц) — до 138,26 сума.

Напомним: Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.