Почему не двигается очередь на автомобиль — объяснение UzAuto Motors

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Компания UzAuto Motors дала ответ на один из наиболее частых вопросов: почему не двигается очередь на покупку автомобиля.
"Если ваша позиция в очереди не изменилась, это не значит, что не был произведен или поставлен ни один автомобиль. Это означает, что очередь продвинулась по одному из других вышеуказанных факторов", — говорится в публикации на Telegram-канале компании.
Каждый заказ производится исходя из очередной последовательности, отметили в пресс-службе.
"В конечном итоге автомобиль будет поставлен покупателю не позднее срока, указанного в договоре купли-продажи", — заверили в компании.
Напомним, в Узбекистане за первый квартал 2020-го было произведено 75 635 легковых автомобилей, что почти в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда выпустили 59 505 авто. Также существенно вырос объем производства тракторов. При этом в сфере производства автобусов, наоборот, наблюдается спад.