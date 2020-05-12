Почему не двигается очередь на автомобиль — объяснение UzAuto Motors

В компании заверили, что в конечном итоге машина будет поставлена покупателю не позднее срока, указанного в договоре купли-продажи.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Компания UzAuto Motors дала ответ на один из наиболее частых вопросов: почему не двигается очередь на покупку автомобиля.

Как отметили в пресс-службе, при ее формировании учитываются такие факторы, как модель, модификация и цвет машины.

"Если ваша позиция в очереди не изменилась, это не значит, что не был произведен или поставлен ни один автомобиль. Это означает, что очередь продвинулась по одному из других вышеуказанных факторов", — говорится в публикации на Telegram-канале компании.

Каждый заказ производится исходя из очередной последовательности, отметили в пресс-службе.

"В конечном итоге автомобиль будет поставлен покупателю не позднее срока, указанного в договоре купли-продажи", — заверили в компании.

Напомним, в Узбекистане за первый квартал 2020-го было произведено 75 635 легковых автомобилей, что почти в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда выпустили 59 505 авто. Также существенно вырос объем производства тракторов. При этом в сфере производства автобусов, наоборот, наблюдается спад.