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ЦБ сформировал свод правил для осуществления валютных операций

Unsplash / Alexander Mils
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200512/14115088/TsB-sformiroval-svod-pravil-dlya-osuschestvleniya-valyutnykh-operatsiy.html

Определен порядок ведения коммерческими банками счетов резидентов и нерезидентов в иностранной валюте, осуществления операций по покупке и продаже хозяйствующими субъектами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. Специалисты Центрального банка разработали правила осуществления валютных операций в Узбекистане и разместили соответствующий проект постановления на портале СОВАЗ.

Калькулятор и купюры американских долларов
© Sputnik / Виталий Тимкив
ЦБ не будет покрывать убытки валютных заемщиков, пострадавших от курса

В правилах обобщены нормативно-правовые акты, связанные с осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами на территории Узбекистана, а также резидентами за пределами территории страны.

Определен порядок ведения коммерческими банками счетов резидентов и нерезидентов в иностранной валюте, осуществления операций по покупке и продаже хозяйствующими субъектами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, осуществления физическими лицами валютно-обменных операций, а также осуществления операций с наличной иностранной валютой на территории республики.

Ситуация на внутреннем валютном рынке остается стабильной — ЦБ >>

В конце прошлой недели ЦБ сообщал, что за прошедшие четыре месяца с начала года на валютном рынке наблюдалось увеличение спроса и предложения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем операций возрос на 30%. 

Объемы покупки физическими лицами через обменные пункты за 4 месяца возросли в 3,4 раза, всего за январь-апрель было куплено иностранной валюты на сумму 1,17 млрд долларов США.

Теги:
валютные операции, валюта, Центральный банк Республики Узбекистан



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