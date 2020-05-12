ЦБ сформировал свод правил для осуществления валютных операций

Определен порядок ведения коммерческими банками счетов резидентов и нерезидентов в иностранной валюте, осуществления операций по покупке и продаже хозяйствующими субъектами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. Специалисты Центрального банка разработали правила осуществления валютных операций в Узбекистане и разместили соответствующий проект постановления на портале СОВАЗ.

В правилах обобщены нормативно-правовые акты, связанные с осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами на территории Узбекистана, а также резидентами за пределами территории страны.

Определен порядок ведения коммерческими банками счетов резидентов и нерезидентов в иностранной валюте, осуществления операций по покупке и продаже хозяйствующими субъектами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, осуществления физическими лицами валютно-обменных операций, а также осуществления операций с наличной иностранной валютой на территории республики.

Ситуация на внутреннем валютном рынке остается стабильной — ЦБ >>

В конце прошлой недели ЦБ сообщал, что за прошедшие четыре месяца с начала года на валютном рынке наблюдалось увеличение спроса и предложения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем операций возрос на 30%.

Объемы покупки физическими лицами через обменные пункты за 4 месяца возросли в 3,4 раза, всего за январь-апрель было куплено иностранной валюты на сумму 1,17 млрд долларов США.