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Лаборатория Института ядерной физики в Ташкенте

Мининноваций разделит научные организации по категориям

Sputnik / Дильшода Рахматова
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200513/14123204/Mininnovatsiy-razdelit-nauchnye-organizatsii-po-kategoriyam.html

Рейтинг НИИ будет определяться ежегодно. В сотрудничестве с международными организациями окажут содействие национальным научным институтам в получении международных рейтингов престижных научных центров мира.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Кабмин утвердил положение о порядке определения рейтинга научных организаций.

На Министерство инновационного развития возложены задачи по формированию базы данных показателей, отражающих результаты уровня научно-исследовательской и инновационной деятельности, качества проводимых исследований.

Подпись документов
Pixabay
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Рейтинг НИИ будет определяться ежегодно. Кроме того, в сотрудничестве с международными организациями окажут содействие национальным научным институтам в получении международных рейтингов престижных научных центров мира.

Перед Министерством инновационного развития поставлена задача ­– подготовка аналитических материалов и предложений по результатам научных исследований и инновационной деятельности и их внесение в Кабинет министров. Это повысит результативность и практическую значимость научных изысканий.

Ежегодно до 1 февраля Министерство инновационного развития будет собирать информацию для определения рейтинга, который объявляется 1 мая.

По его результатам научным организациям присвоят категории: I – ведущее (лидер) научное учреждение, II - среднее (показывающее удовлетворительный уровень) и III – потерявшие перспективу исследования (неудовлетворительный уровень).

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Напомним, постановлением президента от 1 ноября 2017 года "О мерах по дальнейшему укреплению инфраструктуры научно-исследовательских учреждений и развитию инновационной деятельности" была утверждена Программа комплексных мер по укреплению инфраструктуры научно-исследовательских учреждений и развитию инновационной деятельности на 2017-2021 годы.

Теги:
Инновации, Узбекистан, Ученые, Наука



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