С января по апрель 2020 года Узбекистан экспортировал товаров на $1,7 млрд

В первом квартале 2020-го на таможенное оформление товаров и транспортных средств, вывозимых в режиме экспорта, на таможенных постах ушло всего 53 минуты.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Узбекистан регулярно вводит новые процедуры, стимулирующие предпринимателей-экспортеров. О результатах такой поддержки рассказали в Государственном таможенном комитете.

К примеру, уточнили в ведомстве, экспортные таможенные пошлины на товары отменены, сборы за таможенное оформление сокращены, нет больше таких бюрократических процедур, как принудительная продажа валютной выручки, поступающей от экспорта товаров в государство.

Отныне нет необходимости заключать экспортный контракт – достаточно лишь одного инвойса. Субъекты предпринимательства осуществляют экспорт плодоовощной продукции без наличия лицензии на оптовую торговлю и свободно устанавливают экспортные цены на свою продукцию.

Таможенный комитет рассказал о запасах продовольствия Узбекистана >>

Экспортируемая плодоовощная продукция теперь не подлежит таможенному досмотру.

За три месяца этого года на таможенное оформление товаров и транспортных средств, вывозимых в режиме экспорта, на таможенных постах было потрачено всего 53 минуты.

С января по апрель 2020-го Узбекистан экспортировал товары на сумму $1,7 млрд. Национальная продукция поступает в 73 страны мира. Возглавляют этот список такие государства, как Россия, Турция, Казахстан, Китай, Кыргызстан и Афганистан.

С начала 2020 года на экспорт отправлена плодоовощная продукция на общую сумму $186 млн, сообщили в таможенном ведомстве.