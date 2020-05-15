Oshan: история китайского автомобильного премиум-бренда

В Узбекистане приступили к строительству нового автомобильного завода. Он расположился в свободной экономической зоне "Навои". На предприятии будет налажена сборка автомобилей китайского бренда Oshan.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Торговая марка Oshan принадлежит крупной автомобильной компании Changan, которая ранее занималась производством недорогих пассажирских машин и легкого коммерческого транспорта.

Все автомобили выпускались под маркой Changan, но с 2018 года суббренд Oshan стал развивать направление премиум-класса, пока представленного только лишь на внутреннем рынке Китая. Первым в этой линейке появился семиместный кроссовер Changan COS1̊, но впоследствии он вышел как Oshan COS1̊, затем последовал минивэн Oshan Cosmos, а за ним и кроссовер Oshan X7.

В 2020 году компания Changan показала новый электромобиль Oshan X7 EV. Производители рассчитывают, что электрическая версия машины обретет успех своего бензинового предшественника Oshan X7.

Changan Automobile Group — гигантская автомобилестроительная компания в Китае, входящая в тройку лидеров по выпуску пассажирского транспорта и в двадцатку крупнейших производителей страны.

В переводе с китайского языка Changan означает "надежность, проверенная временем". Компания полностью оправдывает свое название, так как была основана еще в далеком 1862-м в городе Чунцин в виде небольшой машиностроительной фабрики, однако после революции она перешла в собственность государства в 1949 году.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Сборка легковых автомобилей на заводе компании Changan в городе Чунцин в Китае.

Производство пассажирского транспорта началось в 1984-м, до этого времени на фабрике выпускали армейские внедорожники. В 1993 году было организовано совместное предприятие с японской фирмой Suzuki, и в 1995-м, после проведенного акционирования, группа заводов в Чунцине преобразовалась в компанию Changan Automobile Group. Расширение международного масштаба началось в 2001 году после открытия R&D центра в Италии, и уже в 2009-м компания стала одним из основных автоконцернов Китая.

На российском рынке марка Changan официально стартовала в 2013 году. Сборка кроссоверов Changan CS35 началась в 2016-м, а уже в декабре 2019 года вышел новый внедорожник Changan CS55.

Презентация автомобиля Changan CS35 на XXIV Международной автомобильной выставке "Мир автомобиля" в Санкт-Петербурге. © Sputnik / Александр Демьянчук

Автомобиль Changan CS55. Официальный сайт Changan 1 / 2 © Sputnik / Александр Демьянчук Презентация автомобиля Changan CS35 на XXIV Международной автомобильной выставке "Мир автомобиля" в Санкт-Петербурге.

Важно отметить, что производитель довольно часто меняет дизайн упаковки оригинальных запчастей Changan, чтобы защитить их от подделок, также на ней имеется наклейка с индивидуальным номером от 10 до 12 символов.

Напомним, что производственная мощность автомобильного завода в Навои позволит выпускать до тридцати тысяч машин в год. Для узбекского рынка, первоначально, планируется наладить сборку внедорожников, минивэнов и пикапов. О возможной поставке автомобилей на экспорт пока никакой информации нет.