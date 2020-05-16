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Электровоз O'ZEL-0204

ВЭБ поставит грузовые железнодорожные электровозы в Узбекистан

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200516/14144737/VEB-postavit-gruzovye-zheleznodorozhnye-elektrovozy-v-Uzbekistan.html

По словам замглавы корпорации, уже успешно реализуется проект по поставке вагонов метро для Ташкентского метрополитена, а также проекты по модернизации энергетических объектов.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. ВЭБ и "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" заключили кредитный договор на предмет поставки в республику пяти грузовых железнодорожных электровозов, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

"ВЭБ.РФ открыл финансирование по проекту поставки пяти магистральных грузовых электровозов 3ЭС5К производства АО "Трансмашхолдинг" для АО "Узбекистон Темир Йуллари", - говорится в сообщении.

В релизе госкорпорации также уточняется, что кредитный договор в целях финансирования указанных поставок был заключен в апреле.

Тепловоз 2ТЭ25КМ
© Foto : ТРАНСМАШХОЛДИНГ
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"Узбекистан – один из ведущих партнеров ВЭБ.РФ по экспортным проектам, а Нацбанк – надежный партнер ВЭБ.РФ. В рамках ведущейся работы по укреплению российско-узбекского торгово-экономического сотрудничества наши финансовые институты на сегодняшний день заключили четыре кредитных соглашения на общую сумму около 188 миллионов евро", - отметил заместитель председателя ВЭБа Даниил Алгульян.

По словам замглавы корпорации, уже успешно реализуется проект по поставке вагонов метро для Ташкентского метрополитена, а также проекты по модернизации энергетических объектов.

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В настоящее время в ВЭБ.РФ на разной стадии проработки находится целый ряд проектов по финансированию поставок российской высокотехнологичной продукции в Республику Узбекистан.

Теги:
ВЭБ.РФ, Узбекистан, сотрудничество, финансирование



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