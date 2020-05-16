ВЭБ поставит грузовые железнодорожные электровозы в Узбекистан

По словам замглавы корпорации, уже успешно реализуется проект по поставке вагонов метро для Ташкентского метрополитена, а также проекты по модернизации энергетических объектов.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. ВЭБ и "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" заключили кредитный договор на предмет поставки в республику пяти грузовых железнодорожных электровозов, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

"ВЭБ.РФ открыл финансирование по проекту поставки пяти магистральных грузовых электровозов 3ЭС5К производства АО "Трансмашхолдинг" для АО "Узбекистон Темир Йуллари", - говорится в сообщении.

В релизе госкорпорации также уточняется, что кредитный договор в целях финансирования указанных поставок был заключен в апреле.

"Узбекистан – один из ведущих партнеров ВЭБ.РФ по экспортным проектам, а Нацбанк – надежный партнер ВЭБ.РФ. В рамках ведущейся работы по укреплению российско-узбекского торгово-экономического сотрудничества наши финансовые институты на сегодняшний день заключили четыре кредитных соглашения на общую сумму около 188 миллионов евро", - отметил заместитель председателя ВЭБа Даниил Алгульян.

По словам замглавы корпорации, уже успешно реализуется проект по поставке вагонов метро для Ташкентского метрополитена, а также проекты по модернизации энергетических объектов.

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В настоящее время в ВЭБ.РФ на разной стадии проработки находится целый ряд проектов по финансированию поставок российской высокотехнологичной продукции в Республику Узбекистан.