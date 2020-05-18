Узбекистан и Россия намерены устранить оставшиеся торговые барьеры

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Узбекистан и Россия намерены устранить имеющиеся торговые барьеры. Этот вопрос обсуждался в ходе переговоров между первым заместителем главы Министерства инвестиций и внешней торговли РУз Лазизом Кудратовым и замминистра промышленности и торговли РФ Виктором Евтуховым.
"Были рассмотрены перспективные механизмы по увеличению объема товарооборота путем взаимного устранения имеющихся торговых барьеров для доступа продукции узбекских и российских производителей на рынки двух стран", — сообщили в пресс-службе узбекистанского министерства.
Кудратов и Евтухов также отметили необходимость развития и углубления инвестиционного сотрудничества в приоритетных направлениях.
Кроме того, были обсуждены отдельные проектные предложения по производству солнечных панелей, а также внедрению цифровых технологий в ряд отраслей промышленности Узбекистана.
Напомним, в конце апреля Госкомстат РУз представил отчет о внешнеторговом обороте в январе-марте 2020 года. Россия на несколько десятых процента опередила Китай в списке ключевых партнеров республики.