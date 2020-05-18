21:43 18 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Тепловоз с грузовыми вагонами

Узбекистан и Россия намерены устранить оставшиеся торговые барьеры

© Sputnik / Александр Кондратюк
Экономика
Получить короткую ссылку
27620
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200518/14158100/Uzbekistan-i-Rossiya-namereny-ustranit-ostavshiesya-torgovye-barery.html

Первый заместитель главы Министерства инвестиций и внешней торговли РУз Лазиз Кудратов провел переговоры с замминистра промышленности и торговли РФ Виктором Евтуховым. Встреча прошла в формате видеоконференции.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Узбекистан и Россия намерены устранить имеющиеся торговые барьеры. Этот вопрос обсуждался в ходе переговоров между первым заместителем главы Министерства инвестиций и внешней торговли РУз Лазизом Кудратовым и замминистра промышленности и торговли РФ Виктором Евтуховым. 

"Были рассмотрены перспективные механизмы по увеличению объема товарооборота путем взаимного устранения имеющихся торговых барьеров для доступа продукции узбекских и российских производителей на рынки двух стран", — сообщили в пресс-службе узбекистанского министерства.

Кудратов и Евтухов также отметили необходимость развития и углубления инвестиционного сотрудничества в приоритетных направлениях. 

Банкноты номиналом 1 доллар США
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Как коронавирус повлиял на внешнюю торговлю Узбекистана — отчет Госкомстата
Участники встречи рассмотрели вопросы ускорения реализации прорабатываемых инвестпроектов по созданию высокотехнологичных производств в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, текстильной отрасли, машиностроении, здравоохранении и других сферах. 

Кроме того, были обсуждены отдельные проектные предложения по производству солнечных панелей, а также внедрению цифровых технологий в ряд отраслей промышленности Узбекистана.

Напомним, в конце апреля Госкомстат РУз представил отчет о внешнеторговом обороте в январе-марте 2020 года. Россия на несколько десятых процента опередила Китай в списке ключевых партнеров республики.

Теги:
Россия, Узбекистан, Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Час вдохновения: красота мира в момент восхода солнца - фотолента
Конец двоевластия: Гани и Абдулла подписали соглашение о разделе власти в Афганистане
Гани — Абдулле: афганцы доверяют вам, наше сотрудничество будет хорошим
Цифровая экономика в Узбекистане
Электронное правительство и цифровая экономика — что поручил президент

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться