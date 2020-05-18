Узбекистан и Россия намерены устранить оставшиеся торговые барьеры

Первый заместитель главы Министерства инвестиций и внешней торговли РУз Лазиз Кудратов провел переговоры с замминистра промышленности и торговли РФ Виктором Евтуховым. Встреча прошла в формате видеоконференции.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Узбекистан и Россия намерены устранить имеющиеся торговые барьеры. Этот вопрос обсуждался в ходе переговоров между первым заместителем главы Министерства инвестиций и внешней торговли РУз Лазизом Кудратовым и замминистра промышленности и торговли РФ Виктором Евтуховым.

"Были рассмотрены перспективные механизмы по увеличению объема товарооборота путем взаимного устранения имеющихся торговых барьеров для доступа продукции узбекских и российских производителей на рынки двух стран", — сообщили в пресс-службе узбекистанского министерства.

Кудратов и Евтухов также отметили необходимость развития и углубления инвестиционного сотрудничества в приоритетных направлениях.

Участники встречи рассмотрели вопросы ускорения реализации прорабатываемых инвестпроектов по созданию высокотехнологичных производств в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, текстильной отрасли, машиностроении, здравоохранении и других сферах.

Кроме того, были обсуждены отдельные проектные предложения по производству солнечных панелей, а также внедрению цифровых технологий в ряд отраслей промышленности Узбекистана.

Напомним, в конце апреля Госкомстат РУз представил отчет о внешнеторговом обороте в январе-марте 2020 года. Россия на несколько десятых процента опередила Китай в списке ключевых партнеров республики.