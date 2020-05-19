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Предприятие по переработке плодоовощной продукции

Специалистов по переработке сельхозпродукции начнут готовить в вузе

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200519/14160877/Spetsialistov-po-pererabotke-selkhozproduktsii-nachnut-gotovit-v-vuze.html

В Ташкентском государственном аграрном университете будут разработаны соответствующие учебно-методические материалы, и с 2021/2022 года начнется обучение по новому направлению.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Глава государства подписал указ, который предусматривает реализацию дополнительных мер по обеспечению соответствия показателей качества и безопасности сельскохозяйственной продукции международным стандартам, сообщили в Минюсте.

Плодоовощная ярмарка в Ташкенте
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Утверждены Концепция развития производства органической сельскохозяйственной и органической продовольственной продукции в Узбекистане и дорожная карта по ее реализации.

Координация и регулирование деятельности всех заинтересованных организаций в рамках органического производства и надлежащей сельскохозяйственной практики закреплены за Минсельводхозом.

Размещение культур на земельных участках осуществляется в соответствии с научно обоснованными схемами севооборота с учетом требований органических стандартов, при этом государство не вмешивается в данный процесс.

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Вопросы органического сельского хозяйства и систем производства будет регулироваться профильным законом, проект которого разработают до 1 октября нынешнего года.

Проработан и вопрос подготовки кадров.

© Sputnik / Михаил Мокрушин
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Специалистов отрасли будут готовить в Ташкентском государственном аграрном университете, где поручено разработать соответствующие учебно-методические материалы и с 2021/2022 учебного года начать обучение по этому направлению.

Напомним, неделю назад в рамках совещания по вопросам внедрения цифровой экономики президент отдельно отметил, что цифровые технологии должны прийти и в сельское хозяйство. Глава государства поручил разработать электронные системы учета земли и воды, полностью оцифровать все процессы производства, транспортировки и реализации сельхозпродукции.

Теги:
Узбекистан, плодоовощная продукция, Сельское хозяйство



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