Назначен новый пресс-секретарь председателя ЦБ Узбекистана

С января 2020 года Назаров работал заместителем директора Департамента по связям с общественностью и коммуникационной политике Центрального банка.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. В Узбекистане назначен новый пресс-секретарь председателя Центрального банка, информирует пресс-служба.

"Решением Правления Центрального банка от 16 мая 2020 года пресс-секретарем и советником председателя Центрального банка Республики Узбекистан по вопросам информационной политики назначен Назаров Акмаль Нариманович", - говорится в сообщении.

Назаров родился в городе Ташкенте. В 2004 году окончил Узбекский государственный университет мировых языков со степенью бакалавра в области Международной журналистики, в 2007-м - Национальный университет Узбекистана со степенью магистра по связям с общественностью.

Трудовую деятельность начал в 2004 году комментатором Национального информационного агентства Узбекистана. Позже он работал редактором новостей на радио Poytaxt FM, корреспондентом газет "Банк ахборотномаси" - "Банковские вести", редактором отдела инноваций и заместителем главного редактора журнала "Рынок, деньги и кредит".

Председателю ЦБ назначили нового пресс-секретаря >>

С 2008 по 2018 годы занимал должность главного редактора газет "Банк ахборотномаси" - "Банковские вести". В 2018-2019 гг. трудился старшим инспектором, главным инспектором Управления по связям с общественностью и правовой информации Государственного налогового комитета.

С января 2020-го Назаров работал заместителем директора Департамента по связям с общественностью и коммуникационной политике Центрального банка.

Напомним, что 16 января 2020 года, директор Департамента по связям с общественностью и коммуникационной политике Н.Н. Абдуллаев был назначен пресс-секретарем председателя Центрального банка – советником по вопросам информационной политики.