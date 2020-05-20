Узбекистан и Турция намерены увеличить грузоперевозки

Между железнодорожными администрациями этих двух стран состоялись переговоры в формате видеоконференции. В повестке онлайн-встречи - вопросы развития сотрудничества в области грузовых железнодорожных перевозок по международным направлениям.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Из Узбекистана в Турцию отправлено более 700 контейнеров с экспортным грузом, сообщили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари". Обслуживанием данных перевозок занимается АО "Ўзтемирйўлконтейнер".

А на днях между железнодорожными администрациями этих двух стран состоялись переговоры в формате видеоконференции. В повестке онлайн-встречи - вопросы развития сотрудничества в области грузовых железнодорожных перевозок по международным направлениям.

В АО "Узбекистон темир йуллари" сообщили также о том, что в эти дни по Транскавказскому мультимодальному коридору была осуществлена еще одна грузоперевозка: из Турции транзитом через Узбекистан в Кыргызстан были доставлены 149 контейнеров, груженных комплектующими и запасными частями для производственного сектора республики.

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Напомним, в конце марта АО "Узбекистон темир йуллари" организовало отправку контейнерного поезда в Турецкую Республику. Тогда в компании подчеркнули, что подобные грузоперевозки запланировано организовывать еженедельно в Россию, государства Европейского союза, Китай и другие страны.