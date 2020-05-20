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Компания Facebook встала на налоговый учет в Узбекистане

© AFP 2018 / JONATHAN NACKSTRAND
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200520/14170846/Facebook-vstala-na-nalogovyy-uchet-v-Uzbekistane.html

Зарегистрированная в Нидерландах Facebook Technologies Ireland Limited встала на учет 19 мая. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Компания Facebook встала на налоговый учет в Узбекистане, следует из данных Государственного налогового комитета.

"Facebook встала на учет 19 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее Apple и Netflix заплатили налоги в республике на сумму более 63 тысяч долларов, а компания Google начала выплачивать в Узбекистане НДС за оказание интернет-услуг гражданам страны еще в конце апреля.

Известно, что по итогам деятельности за первый квартал 2020 года компания выплатила 85 тысяч евро.

Apple и Netflix начали платить налоги в Узбекистане >>

На сегодняшний день через специальный НДС-офис в Узбекистане в качестве налогоплательщиков добровольно зарегистрировались девять иностранных компаний, оказывающих интернет-услуги. Помимо "дочек" Google, это Netflix, Apple Distribution, Xsolla, Activision Blizzard и Сleverbridge.

 

Теги:
Экономика, налоги, Узбекистан, Узбекистан, Facebook, Facebook, facebook



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