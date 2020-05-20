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Крупнейшая припортовая ж/д станция Дальневосточной железной дороги Находка - Восточная

В Минтрансе обсудили источники финансирования строительства железной дороги

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200520/14172962/V-Mintranse-obsudili-istochniki-finansirovaniya-stroitelstva-zheleznoy-dorogi.html

В повестке дискуссии - соглашение о предлагаемых маршрутах строительства железных дорог, технических стандартах, используемых при проектировании и строительстве, источниках финансирования проекта.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Министр транспорта Узбекистана Эляр Ганиев, министр транспорта и автомобильных дорог Кыргызстана Жанат Бейшенов, заместитель генерального директора Департамента иностранного капитала и инвестиций Государственного комитета по развитию и реформе Китайской Народной Республики Чжэнь Чипин провели встречу в формате видеоконференции.

Стороны обсудили дальнейшие практические меры по реализации проекта строительства железной дороги Узбекистан - Кыргызстан - Китай.

В повестке дискуссии - соглашение о предлагаемых маршрутах строительства железных дорог, технических стандартах, используемых при проектировании и строительстве, источниках финансирования проекта и другие организационные вопросы.

Участок железнодорожного пути, архивное фото
© Sputnik / Юрий Лашов
Китай, Кыргызстан и Узбекистан обсудят строительство железной дороги

"В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм наложены ограничения практически на все виды транспорта. На фоне этих процессов самым безопасным и надежным видом транспорта остается железная дорога. Этот факт говорит о необходимости ускоренной реализации данного проекта", - отметил Эляр Ганиев.

На встрече детально обсудили предложения Китая и Кыргызстана по участкам, через которые может пройти железная дорога. Договорились пересмотреть технические и экономические аспекты проекта в каждом направлении и провести в ближайшее время совещание в том же формате, чтобы прийти к общему выводу о предлагаемых маршрутах строительства железных дорог.

Теги:
видеоконференцсвязь, Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Железная дорога



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