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Компания UzAuto Motors начала продавать авто в Беларуси под брендом Chevrolet

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Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200522/14187542/UzAuto-Motors-nachala-prodavat-avto-v-Belarusi-pod-brendom-Chevrolet.html

Первыми моделями под брендом Chevrolet, которые были представлены на автомобильном рынке Республики Беларусь, стали модели Spark, Nexia и Cobalt.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Компания UzAuto Motors начала продавать автомобили в Беларуси под брендом Chevrolet, сообщают в пресс-службе.

"Первыми моделями под брендом Chevrolet, которые были представлены на автомобильном рынке Республики Беларусь, стали модели Spark, Nexia и Cobalt", - говорится в информации.

Первая партия автомобилей была доставлена в автоцентр "Мультимоторс", который уже является официальным дилером премиальных автомобилей бренда Chevrolet и теперь заключил новое дилерское соглашение с UzAuto Motors на поставку автомобилей Chevrolet массового сегмента.

Как отмечают в компании, основным преимуществом данных автомобилей является отличное соотношение цены и качества, в том числе комплектации.

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Право на использование бренда Chevrolet на внешних рынках предоставлено UzAuto Motors благодаря достигнутому высокому качеству автомобилей, полностью соответствующему стандартам, установленным одним из лидеров мировой автоиндустрии - компанией General Motors.

Напомним, UzAuto Motors так и не смогла начать продажи в России автомобилей Chevrolet из-за множества проблем. 

Согласно данным издания, из-за эпидемии COVID-19 и карантинных мер у автоконцерна не получилось вовремя организовать поставки автомобилей в Россию.

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В феврале в UzAuto Motors заявили, что с марта 2020 года начнутся поставки автомобилей под брендом Chevrolet в Россию, Казахстан и Беларусь.

 

Теги:
машина, UzAuto Motors, Chevrolet, автомобилисты, автомобили, автомобиль, Беларусь, Узбекистан, Узбекистан



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