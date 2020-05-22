ЦБ Узбекистана: приватизация банков необходима

В Центробанке объяснили, что сохранение высокой доли государства в системе оказывает негативное влияние на общее развитие сферы и их эффективность.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. В Центральном банке отметили необходимость приватизации банков с государственным участием в рамках стратегии реформирования банковской системы Узбекистана.

Согласно указу Президента "О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020–2025 годы" были определены основные направления реформирования банковского сектора в РУз, в том числе и приватизация банков с государственным участием.

Несмотря на то что количество частных банков в настоящее время значительно превышает государственные, их доля (без учета доли государства) на рынке банковских услуг составляет всего 15%.

В Центробанке объяснили, что сохранение высокой доли государства в банковской системе оказывает негативное влияние на общее развитие сферы и их эффективность.

Трансформация банков с участием государства при поддержке международных финансовых институтов и их продажи иностранным стратегическим инвесторам приведет к усовершенствованию системы корпоративного управления и управления рисками в банках, внедрению в банковской системе новых технологических решений с учетом передового зарубежного опыта, а также к изменению бизнес-моделей банков и повышению их уровня клиентоориентированности.

Вместе с тем увеличение количества частных банков будет способствовать улучшению конкурентной среды.

В будущем приватизация банков с государственным участием сможет создать дополнительные удобства для населения и предпринимателей, то есть улучшится качество услуг, снизятся цены, появятся новые виды продуктов и услуг, а также расширится спектр услуг дистанционного банковского обслуживания.

Напомним, Центральный банк Узбекистана и коммерческие финансово-кредитные организации в период пандемии коронавируса расширяют перечень удаленных видов услуг. Клиентам становятся доступны интернет-банкинг, мобильный банкинг, смс-банкинг.