Мирзиёев: министры должны больше работать в регионах, а не в кабинетах

Глава государства на совещании в пятницу поставил задачи по сокращению бедности в Андижанской области, увеличению числа рабочих мест, улучшению условий жизни населения и развитию инфраструктуры.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Андижане совещание с участием областных и районных хокимов, а также руководителей отраслей экономики. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Одной из важнейших тем стало сокращение бедности: сейчас в Андижанской области насчитывается более 40 тысяч малообеспеченных семей. Узбекский лидер заявил о необходимости создания для них источников дохода за счет реализации промышленных проектов, развития сельского хозяйства и садоводства, семейного бизнеса, ремесленничества и самозанятости.

"Заместители премьер-министра, хокимы и руководители секторов должны знать проблемы каждой бедной семьи и работать с ними адресно", — сказал Шавкат Мирзиёев.

В каждом секторе решено организовать штабы по сокращению бедности, к каждому из которых прикрепят представителей ведомств экономики, финансов, труда, инвестиций, налоговых органов и банков. Их зарплата будет зависеть от достигнутых результатов. Налоговые органы должны стать помощниками налогоплательщика.

"Развитие на местах до сих пор не направлено в конкретное русло. А от сухих статистических отчетов наш народ никакой пользы не получил. Предложения должны исходить из районов, от самих людей. Министры, руководители должны больше работать в регионах, отдаленных селах, а не в кабинете. Руководитель, который не проявляет самоотверженности в такой сложной ситуации, равен предателю. Вы получаете зарплату благодаря народу. Чем ближе государственный служащий к народу, тем больше результатов будет достигнуто на местах и будет обеспечен принцип справедливости", — подчеркнул глава государства.

Также на совещании были обсуждены меры по созданию в регионе новых предприятий и рабочих мест. По данным пресс-службы президента, в 2020 году в рамках 789 проектов намечено освоить семь триллионов сумов инвестиций. В результате будет обеспечена занятость 42 тысяч человек.

"Тринадцать проектов на общую сумму 106 миллионов долларов будет реализовано в текстильной отрасли, уровень переработки пряжи достигнет 78 процентов, будет обеспечен экспорт на 278 миллионов долларов. В индустрии строительных материалов в 2020-2021 годах намечено запустить производство импортозамещающей продукции на сумму 106 миллионов долларов в результате реализации 74 проектов", — говорится в публикации.

Кроме того, 353 миллиарда сумов кредитов и 20 миллионов долларов из Фонда реконструкции и развития планируется выделить для поддержки семейного предпринимательства в регионе.

Шавкат Мирзиёев поручил ускорить развитие сельского хозяйства, эффективно использовать пустующие здания, наладить обучение граждан более чем 60 видам профессий, доходы от занятия которыми не будут облагаться налогом.

Также он дал указания по улучшению качества образования, организации профессиональной ориентации школьников начиная с седьмого класса. По мнению президента, это сыграет важную роль в обеспечении занятости выпускников в будущем.

"Больше всего меня волнуют вопросы молодежи и женщин. Им нужны поддержка и внимание. Если у них есть знания, любимое дело, они найдут свое место в жизни, и мировоззрение их изменится. Тогда и родители, семьи будут довольны государством", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Еще на совещании было уделено внимание улучшению условий жизни населения, развитию инфраструктуры в области.

Как сообщили в пресс-службе, в этом году в Андижанской области строятся порядка 6,2 тысячи домов — вдвое больше, чем в прошлом. Президент подчеркнул необходимость внедрения новой системы поддержки нуждающихся в жилье, в рамках которой 819 семьям в Андижанской области будут предоставлены соответствующие субсидии. Кроме того, в этом году в регионе планируется построить и отремонтировать 642 километра дорог и 85 километров сетей питьевого водоснабжения.