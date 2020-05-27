Антимонопольщики выступили против повышения акцизов на импорт бензина

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Предложение "Узбекнефтегаза" об увеличении акциза на импортируемые нефтепродукты, внесенное в Министерство энергетики, не является экономически обоснованным, заявили в Антимонопольном комитете республики.
Ранее в социальных сетях появился документ, в котором компания предложила поддержать отечественных производителей, подняв акцизный налог на импорт бензина в четыре раза — с 5% до 20%. При этом в Министерстве финансов заявили, что Минэнерго не вносило такой план.
Как отметили в Антимонопольном комитете, акцизный налог на нефтепродукты применяется практически во всех государствах.
В публикации отмечается, что до 2020-го на нефтеперерабатывающих заводах "Узбекнефтегаз" применялся ряд льгот и преференций. В частности, речь идет об условиях, обозначенных в постановлении президента от 14 ноября 2017 года № ПП-3386.
"В настоящее время в Узбекистане созданы равные условия для предприятий, занимающихся производством, импортом и продажей нефтепродуктов. Считающиеся монополистами на рынке Бухарский и Ферганский НПЗ с мая месяца 2020 года освобождены от ограничений на установление цен, которые применялись ранее. Сейчас цены формируются исходя из спроса и предложения на биржевых торгах, — говорится в заявлении. — Предложение АО "Узбекнефтегаз" об увеличении акциза на импортируемые нефтепродукты, внесенное в Министерство энергетики, не является экономически обоснованным. Антимонопольный комитет считает его нецелесообразным".
При этом в публикации отмечается, что вопрос об установлении акцизного налога на импорт нефтепродуктов должен быть рассмотрен Советом по тарифному и нетарифному регулированию при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Комитет намерен участвовать в процессе и защищать свою позицию.