Антимонопольщики выступили против повышения акцизов на импорт бензина

Ранее в соцсетях появился документ, в котором "Узбекнефтегаз" предложил повысить акцизный налог на импорт бензина с 5% до 20% в целях поддержки местных нефтеперерабатывающих заводов.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Предложение "Узбекнефтегаза" об увеличении акциза на импортируемые нефтепродукты, внесенное в Министерство энергетики, не является экономически обоснованным, заявили в Антимонопольном комитете республики.

Ранее в социальных сетях появился документ, в котором компания предложила поддержать отечественных производителей, подняв акцизный налог на импорт бензина в четыре раза — с 5% до 20%. При этом в Министерстве финансов заявили, что Минэнерго не вносило такой план.

Как отметили в Антимонопольном комитете, акцизный налог на нефтепродукты применяется практически во всех государствах.

"Так, в Беларуси с 28 февраля по 31 декабря при продаже бензина, произведенного местными производителями, плательщики акцизного налога освобождаются от коэффициента в размере 0,25. То есть с учетом обеспечения интересов потребителей и в целях поддержки местных производителей, не повышая акцизный налог на импортируемый бензин, льгота применяется к акцизу на местный бензин. Кроме того, в целях предотвращения дефицита бензина на рынке Казахстана, с целью снижения стоимости на социально значимый бензин, акциз на импортируемый бензин ранее был почти в три раза ниже, чем на местный. Однако с 2018 года сумма акцизного налога была выравнена с целью создания равных условий для участников рынка", — рассказали в комитете.

В публикации отмечается, что до 2020-го на нефтеперерабатывающих заводах "Узбекнефтегаз" применялся ряд льгот и преференций. В частности, речь идет об условиях, обозначенных в постановлении президента от 14 ноября 2017 года № ПП-3386.

"В настоящее время в Узбекистане созданы равные условия для предприятий, занимающихся производством, импортом и продажей нефтепродуктов. Считающиеся монополистами на рынке Бухарский и Ферганский НПЗ с мая месяца 2020 года освобождены от ограничений на установление цен, которые применялись ранее. Сейчас цены формируются исходя из спроса и предложения на биржевых торгах, — говорится в заявлении. — Предложение АО "Узбекнефтегаз" об увеличении акциза на импортируемые нефтепродукты, внесенное в Министерство энергетики, не является экономически обоснованным. Антимонопольный комитет считает его нецелесообразным".

При этом в публикации отмечается, что вопрос об установлении акцизного налога на импорт нефтепродуктов должен быть рассмотрен Советом по тарифному и нетарифному регулированию при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Комитет намерен участвовать в процессе и защищать свою позицию.