Госдоля гостиницы "Узбекистан" продана

Компания из Сингапура должна выплатить 23,2 миллиона долларов за 24 месяцев, инвестировать 100 миллиардов сумов в течение 1,5 года.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Государственная доля в гостинице "Узбекистан" в Ташкенте продана на публичных торгах, сообщила пресс-служба Агентства по управлению государственными активами.

"80,134% госдоли в отеле Узбекистан проданы через публичные торги", - говорится в сообщении.

Государственная тендерная комиссия выбрала Bashan Investment Group PTE LTD из Сингапура. Компания должна выплатить 23,2 миллиона долларов за 24 месяцев, инвестировать 100 миллиардов сумов в течение 1,5 года.

Напомним, гостиница "Узбекистан" последний раз была выставлена на продажу за 33 миллиона долларов в феврале 2019 года. До этого она выставлялась на торги три раза.

Гостиница "Узбекистан" в третий раз выставлена на продажу >>

Гостиница "Узбекистан" была построена в 1974 году. Последний раз работы по реконструкции были проведены в 2010 году.

Многоэтажное здание гостиницы формой напоминает раскрытую книжку. В народе ее именуют "Узбечка". Номерной фонд отеля составляет 243 номера.