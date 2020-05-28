В Ташобласти возводят теплицу за $5,6 млн

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. В Ташкентской области начали строить теплицу площадью 5 гектаров, где будут выращивать овощи и фрукты на основе опыта голландских фермеров. Как сообщают в хокимияте Ташкентской области, стоимость проекта составляет 5,6 млн долларов.
Отличительной особенностью теплицы будет то, что здесь применят новую для Узбекистана технологию гидропоники. Продукция, выращенная таким образом, признана экологически чистой.
Для строительства и монтажа тепличного хозяйства приглашены технологи и агрономы из Нидерландов. Проектная мощность теплицы позволит производить до 500 тонн продукции в год. Работой будут обеспечены более 40 человек.
Возведение теплицы началось в марте, а запуск тепличного хозяйства намечен на август этого года.
Напомним, согласно подписанному 10 дней назад постановлению президента, с 20 мая 2020-го за счет Государственного фонда содействия занятости будут выделяться субсидии на сельскохозяйственную деятельность, в том числе на установку теплиц, приобретение средств орошения и закупку семян и саженцев.
Государственные выплаты будут выделены на основании трехсторонних договоров, заключенных между центром содействия занятости населения, организациями-поставщиками и владельцами приусадебных земель.