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В Буке строится теплица на основе технологии гидропоники

В Ташобласти возводят теплицу за $5,6 млн

Хокимият города Ташкента
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200528/14234515/V-Tashoblasti-vozvodyat-teplitsu-za-56-mln.html

Отличительной особенностью теплицы будет то, что здесь применят новую для Узбекистана технологию гидропоники. Продукция, выращенная таким образом, признана экологически чистой.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. В Ташкентской области начали строить теплицу площадью 5 гектаров, где будут выращивать овощи и фрукты на основе опыта голландских фермеров. Как сообщают  в хокимияте Ташкентской области, стоимость проекта составляет 5,6 млн долларов.

В Буке строится теплица на основе технологии гидропоники
Хокимият города Ташкента
В Буке строится теплица на основе технологии гидропоники

Отличительной особенностью теплицы будет то, что здесь применят новую для Узбекистана технологию гидропоники. Продукция, выращенная таким образом, признана экологически чистой.

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Для строительства и монтажа тепличного хозяйства приглашены технологи и агрономы из Нидерландов. Проектная мощность теплицы позволит производить до 500 тонн продукции в год. Работой будут обеспечены более 40 человек.

Возведение теплицы началось в марте, а запуск тепличного хозяйства намечен на август этого года.

Напомним, согласно подписанному 10 дней назад постановлению президента, с 20 мая 2020-го за счет Государственного фонда содействия занятости будут выделяться субсидии на сельскохозяйственную деятельность, в том числе на установку теплиц, приобретение средств орошения и закупку семян и саженцев.

Государственные выплаты будут выделены на основании трехсторонних договоров, заключенных между центром содействия занятости населения, организациями-поставщиками и владельцами приусадебных земель.

Теги:
Хокимият Ташкента, Узбекистан, Сельское хозяйство, теплица, Ташкентская область, Инвестиции



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