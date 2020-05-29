Китай уступил Казахстану второе место по экспорту узбекской продукции

В первом квартале года основными внешнеторговыми партнерами республики были Россия (16,9% в общем товарообороте), Китай (16,8%), Казахстан (8,3%), Южная Корея (6,7%) и Турция (5,8%).

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Китай сместился на третье место по объему экспорта товаров из Узбекистана, вместо него второе место занял Казахстан.

При этом лидером по экспорту узбекской продукции до сих пор остается Россия. Об этом заявил посол республики в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев.

"Я ежедневно анализирую товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном и с нашими стратегическими партнерами. На сегодня я могу сказать то, что на первом месте у нас идет Российская Федерация сейчас по экспорту продукции... Казахстан - это уже вторая страна, на третье место перешел Китай по экспорту узбекской продукции", — заявил Ниязходжаев в ходе Международной видеоконференции "Перспективы развития торгово-экономических отношений стран ЕАЭС после выхода из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации".

Между тем в республике активно разрабатываются меры по повышению внутренней конкуренции среди предприятий.

Это важно для дальнейшего развития экономики Узбекистана, в том числе сферы экспорта.

Накануне президент Шавкат Мирзиёев заявил, что связи Узбекистана с мировой экономикой становятся все более интенсивными, что требует повышения конкурентоспособности отечественных производителей.

Для этого глава государства поставил задачу изучить мировой опыт и взять курс на дальнейшую демонополизацию и защиту прав потребителей.