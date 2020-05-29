Медную фабрику стоимостью $3,34 млрд построят для АГМК в Узбекистане

В соответствии с постановлением, с российской компанией будут заключены два контракта – на выполнение инжиниринговых работ и проектирование МОФ мощностью 60 миллионов тонн до конца 2020 года.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Российское ООО "Ренейссанс Хэви Индастриз" (дочернее подразделение турецкой Ronesans Holding) построит в 2020-2023 годах новую медно-обогатительную фабрику (МОФ) для Алмалыкского горно-металлургического комбината - производителя меди в Узбекистане. Это следует из постановления президента страны, сообщает РИА Новости.

В феврале в ходе визита Шавката Мирзиеева в Турцию с Ronesans Holding и ее подразделениями были достигнуты договоренности о реализации проектов в металлургии, медицине и недвижимости в Узбекистане на сумму около 8 миллиардов долларов. В частности, модернизация АГМК предусматривает привлечение средств турецкого холдинга на 4,1 миллиарда долларов.

В соответствии с постановлением, с российской компанией будут заключены два контракта – на выполнение инжиниринговых работ и проектирование МОФ мощностью 60 миллионов тонн до конца 2020 года, а также на поставку оборудования "под ключ".

Известно, что научно-исследовательский и проектный институт "Технологии обогащения минерального сырья" (ТОМС, Иркутск) в ноябре 2019 года должен был подготовить для АГМК проект новой МОФ мощностью до 60 миллионов тонн руды.

Ее оценочная стоимость - 1,48 миллиарда долларов. По оценке узбекской стороны, фабрику такой мощности планируется построить впервые на территории СНГ.

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Проект новой МОФ реализуется в рамках расширения сырьевой базы и увеличение производственных мощностей АГМК в 2019-2023 годах стоимостью 3,34 миллиарда долларов. Значительная часть этих средств будет инвестирована в освоение месторождения "Ешлик-I" за 1,7 миллиарда долларов. Проект карьера разработан российским АО "Гипроцветмет" (Москва). Он предусматривает добычу открытым способом руды до 65 миллионов тонн в год к 2023 году. Запустить карьер в эксплуатацию намечено в 2021 году.