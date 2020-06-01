Доллар, евро и фунт продолжают свой рост по отношению к суму - ЦБ

С завтрашнего дня доллар будет стоить 10 148,3 сума. Значительно больший скачок у евро и фунта стерлинга: +210,7 и +193,6 соответственно.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Центробанк обновил курсы валют, которые будут действовать со 2 июня. Узбекский сум продолжает укреплять позиции по отношению только к японской иене и китайскому юаню.

Однако в обоих случаях падение незначительное: -0,05 и -0,31 сума соответственно.

Курс валют со 2 июня 2020 года

Доллар же продолжает свой рост - с завтрашнего дня он будет стоить 10 148,3 сума. Значительно больший скачок у евро и фунта стерлинга: +210,7 и +193,6 соответственно. Рубль подорожал всего на 2,7 сума — до 144,05 сума.

Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.