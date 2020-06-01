16:48 01 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Табло курса доллара в витрине операционной кассы

Доллар, евро и фунт продолжают свой рост по отношению к суму - ЦБ

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
Получить короткую ссылку
578 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200601/14260196/Dollar-evro-i-funt-prodolzhayut-svoy-rost-po-otnosheniyu-k-sumu---TsB.html

С завтрашнего дня доллар будет стоить 10 148,3 сума. Значительно больший скачок у евро и фунта стерлинга: +210,7 и +193,6 соответственно.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Центробанк обновил курсы валют, которые будут действовать со 2 июня. Узбекский сум продолжает укреплять позиции по отношению только к японской иене и китайскому юаню.

Однако в обоих случаях падение незначительное: -0,05 и -0,31 сума соответственно. 

Курс валют со 2 июня 2020 года
Курс валют со 2 июня 2020 года

Доллар же продолжает свой рост - с завтрашнего дня он будет стоить 10 148,3 сума. Значительно больший скачок у евро и фунта стерлинга: +210,7 и +193,6 соответственно. Рубль подорожал всего на 2,7 сума — до 144,05 сума. 

Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

Теги:
Экономика, Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан, курс валюты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
США в огне: разгромы и беспорядки из-за убитого полицейскими Флойда — фото
Как Америку накрыла волна протестов - видео
Статистика детской преступности в Узбекистане за последние 3 года
Недетские шалости: несовершеннолетних преступников стало меньше

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться