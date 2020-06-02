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Руководитель процесса ликвидации "Узбекэнерго" получил новую должность

Sputnik / Алексей Дружинин
Экономика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (364)
47610
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200602/14268019/Rukovoditel-protsessa-likvidatsii-Uzbekenergo-poluchil-novuyu-dolzhnost.html

Первым заместителем председателя правления АО по инвестициям, локализации, расширению сотрудничества и информационным технологиями стал Жахонгир Обиджонов. 

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. О назначении в структуре АО "Региональные электрические сети" сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Первым заместителем председателя правления АО по инвестициям, локализации, расширению сотрудничества и информационным технологиями стал Обиджонов Жахонгир Обиджонович. 

Ранее Обиджонов занимал должность исполняющего обязанности председателя правления АО "Узбекэнерго" - руководил процессом реорганизации и ликвидации компании.

Напомним, компания "Узбекэнерго" была разделена на три отдельные структуры. Первой стало акционерное общество "Тепловые электрические станции", которое осуществляет управление тепловыми электростанциями и электроцентралями, вырабатывающими электрическую и тепловую энергию.

ТЭС Навои. Копания Узбекэнерго. Архиное фото
Узбекэнерго
Завершена разработка модели реструктуризации "Узбекэнерго"

Вторая структура - акционерное общество "Национальные электрические сети Узбекистана", созданное на базе упраздняемых предприятий "Узэлектросеть" и "Энергосотиш". Оно занимается эксплуатацией и развитием магистральных электрических сетей, транспортировкой электроэнергии по магистральным электрическим сетям республики и межгосударственным транзитом, экспортом и импортом электрической энергии.

Третья структура - акционерное общество "Региональные электрические сети", осуществляющее управление предприятиями территориальных электрических сетей, распределяющих и реализующих электрическую энергию конечным потребителям.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (364)
Теги:
назначение, Узбекистан, Минэнерго



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