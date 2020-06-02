Руководитель процесса ликвидации "Узбекэнерго" получил новую должность

Первым заместителем председателя правления АО по инвестициям, локализации, расширению сотрудничества и информационным технологиями стал Жахонгир Обиджонов.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. О назначении в структуре АО "Региональные электрические сети" сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Первым заместителем председателя правления АО по инвестициям, локализации, расширению сотрудничества и информационным технологиями стал Обиджонов Жахонгир Обиджонович.

Ранее Обиджонов занимал должность исполняющего обязанности председателя правления АО "Узбекэнерго" - руководил процессом реорганизации и ликвидации компании.

Напомним, компания "Узбекэнерго" была разделена на три отдельные структуры. Первой стало акционерное общество "Тепловые электрические станции", которое осуществляет управление тепловыми электростанциями и электроцентралями, вырабатывающими электрическую и тепловую энергию.

Вторая структура - акционерное общество "Национальные электрические сети Узбекистана", созданное на базе упраздняемых предприятий "Узэлектросеть" и "Энергосотиш". Оно занимается эксплуатацией и развитием магистральных электрических сетей, транспортировкой электроэнергии по магистральным электрическим сетям республики и межгосударственным транзитом, экспортом и импортом электрической энергии.

Третья структура - акционерное общество "Региональные электрические сети", осуществляющее управление предприятиями территориальных электрических сетей, распределяющих и реализующих электрическую энергию конечным потребителям.