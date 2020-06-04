Росэксимбанк начнет проводить расчеты между РФ и Узбекистаном в нацвалютах

Еще до ввода карантинных мер руководство центра провело несколько встреч с потенциальными эмитентами облигаций в российских рублях из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Росэксимбанк открыл первый корреспондентский счет в узбекских сумах для банков РФ и несколько ЛОРО-счетов для узбекских банков в российских рублях, следует из сообщения РЭЦ.

"Создание инфраструктурных решений для стимулирования использования в международных расчетах национальных валют позволит снизить финансовые риски экспортерам, фактически синхронизируя потоки по выручке и обязательствам компаний в одной денежной единице. Как следствие, можно ожидать снижения рисков неисполнения контрактов", - приводятся в публикации слова гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной.

Согласно информации, еще до ввода карантинных мер руководство центра провело несколько встреч с потенциальными эмитентами облигаций в российских рублях из Узбекистана в целях страхования данных выпусков в АО "ЭКСАР". Отмечается, что данный инструмент должен стимулировать переход в расчетах на нацвалюты.

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По словам главы РЭЦ, они обсудили параметры сделок и надеются, что данные наработки позволят провести первую такую сделку до конца этого года.

Спрос на финансирование в рублях со стороны Узбекистана сильно растет.