14:13 04 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Национальная валюта Узбекистана — сум

Росэксимбанк начнет проводить расчеты между РФ и Узбекистаном в нацвалютах

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
Получить короткую ссылку
55 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200604/14287039/Roseksimbank-nachnet-provodit-raschety-mezhdu-RF-i-Uzbekistanom-v-natsvalyutakh.html

Еще до ввода карантинных мер руководство центра провело несколько встреч с потенциальными эмитентами облигаций в российских рублях из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Росэксимбанк открыл первый корреспондентский счет в узбекских сумах для банков РФ и несколько ЛОРО-счетов для узбекских банков в российских рублях, следует из сообщения РЭЦ.

"Создание инфраструктурных решений для стимулирования использования в международных расчетах национальных валют позволит снизить финансовые риски экспортерам, фактически синхронизируя потоки по выручке и обязательствам компаний в одной денежной единице. Как следствие, можно ожидать снижения рисков неисполнения контрактов", - приводятся в публикации слова гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной.

Согласно информации, еще до ввода карантинных мер руководство центра провело несколько встреч с потенциальными эмитентами облигаций в российских рублях из Узбекистана в целях страхования данных выпусков в АО "ЭКСАР". Отмечается, что данный инструмент должен стимулировать переход в расчетах на нацвалюты.

Трошин: благодаря стремлению к нацвалютам в СНГ развивается торговля >>

По словам главы РЭЦ, они обсудили параметры сделок и надеются, что данные наработки позволят провести первую такую сделку до конца этого года.

Спрос на финансирование в рублях со стороны Узбекистана сильно растет.

Теги:
Экономика, деньги, валюта, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Актриса Анджелина Джоли на красной дорожке церемонии вручения кинопремии Оскар.
Дива, посол доброй воли и многодетная мама: Анджелине Джоли — 45
Экстремальная езда на велосипеде
Крути педали: яркие моменты из жизни веломанов Узбекистана — видео
Карантинные зоны - правила и ограничения
В зоне особого внимания: ограничения и запреты в районах и областях

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться