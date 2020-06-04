Узбекистан разработает стратегию низкоуглеродной энергетики

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана и международная консалтинговая компания Corporate Solutions разработают стратегию низкоуглеродной энергетики республики с учетом строительства первой в стране атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
"В настоящее время министерством энергетики разрабатывается Национальная стратегия низкоуглеродной энергетики Узбекистана", — говорится в публикации на сайте ведомства.
Международная консалтинговая компания Corporate Solutions подготовит три возможных сценария развития энергетической системы на долгосрочную перспективу. В разработке стратегии также принимают участие эксперты Европейского банка реконструкции и развития.
"Переход на низкоуглеродную энергетику даст возможность обеспечить страну электроэнергией при устойчиво высоких темпах роста и одновременном повышении качества жизни населения", — считает министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов, которого цитирует пресс-служба.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале 2019 года утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 гг. Документ предусматривает, что строительство АЭС планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.