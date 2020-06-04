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Ветряные электростанции

Узбекистан разработает стратегию низкоуглеродной энергетики

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200604/14290695/Uzbekistan-razrabotaet-strategiyu-nizkouglerodnoy-energetiki.html

Документ будет отражать пути перехода на производство электроэнергии с низким выбросом парниковых газов, негативно влияющих на окружающую среду.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана и международная консалтинговая компания Corporate Solutions разработают стратегию низкоуглеродной энергетики республики с учетом строительства первой в стране атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"В настоящее время министерством энергетики разрабатывается Национальная стратегия низкоуглеродной энергетики Узбекистана", — говорится в публикации на сайте ведомства.

Международная консалтинговая компания Corporate Solutions подготовит три возможных сценария развития энергетической системы на долгосрочную перспективу. В разработке стратегии также принимают участие эксперты Европейского банка реконструкции и развития.

Ветряные электростанции
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Стратегия разрабатывается на основе модернизации существующих электростанций, а также создания возобновляемых источников энергии и строительства новой АЭС. По расчетам Минэнерго, к 2030 году в Узбекистане ожидается появление ветровых электростанций совокупной мощностью 3 ГВт, солнечных электростанций совокупной мощностью 5 ГВт, а также АЭС мощностью 2,4 ГВт.

"Переход на низкоуглеродную энергетику даст возможность обеспечить страну электроэнергией при устойчиво высоких темпах роста и одновременном повышении качества жизни населения", — считает министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов, которого цитирует пресс-служба.

Минэнерго
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Напомним, в начале сентября 2018 года правительства Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале 2019 года утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 гг. Документ предусматривает, что строительство АЭС планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.

Теги:
энергетика, АЭС, Узбекистан



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