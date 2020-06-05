Как обезопасить транспортное движение в Ташкенте - концепция

Правильное управление движением позволит экономить топливо на 19 миллионов долларов в год и предотвращать потенциальный вред, оцениваемый в 129 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Накануне вечером президент ознакомился с проектом строительства путепровода длиной 583 метра на пересечении улицы Чупонота и Малой кольцевой дороги. Его стоимость - более 280 млрд сумов. С этого перекрестка до Ташкентской кольцевой дороги будет построена новая улица, которая продолжится тоннелем под кольцевой дорогой и соединится с новым мостом, строящимся на улице Кипчок.

Новая улица общей протяженностью 5,6 километра будет способна пропускать 3 тысячи транспортных средств в час.

Транспортные средства прибывают в Сергелийский район из центра города и обратно в основном через улицу Янги Сергели. Из-за этого здесь постоянно возникают пробки. Интенсивность движения очень велика особенно утром и вечером. А в результате строительства новой дороги и путепровода автомобильный трафик в сторону Сергелийского района снизится на 50%, время в пути сократится на 20-25 минут.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев 4 июня ознакомился с проектом новой улицы и путепровода в Яккасарайском районе города Ташкента.

При ознакомлении с проектом глава государства подчеркнул важность правильной организации транспорта.

"Если мы не будем заниматься этим сегодня, с каждым годом будет все труднее. Сделаем это сегодня, и в будущем будет меньше расходов", - отметил Шавкат Мирзиёев.

Была представлена транспортная концепция Ташкента. Она разработана на основе анализа транспортных потоков в городе через геоинформационную систему. Ее целью являются прежде всего обеспечение безопасности, удобства и экономичности транспортной системы столицы.

К примеру, правильное управление движением позволит экономить топливо на 19 миллионов долларов в год и предотвращать потенциальный вред, оцениваемый в 129 миллионов долларов. За счет оптимизации количества и маршрутов автобусов можно достичь экономического эффекта в 2,5 миллиона долларов в год.

Концепция также предусматривает развитие системы автоматических платежей, расширение числа парковок и пешеходных переходов.

Президент подчеркнул необходимость создания дополнительных условий для движения пешеходов и велосипедов.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев 4 июня ознакомился с проектом новой улицы и путепровода в Яккасарайском районе города Ташкента.

"На дорогах транспорту отдается излишний приоритет. Хотя движение пешеходов, спокойствие и здоровье людей должны быть на первом месте", - отметил глава государства.

Мирзиёев поручил протестировать транспортную концепцию в одном из районов Ташкента и в дальнейшем внедрить ее по всей столице и в других городах.

Напомним, 20 мая ГУБДД обнародовало данные о ДТП, которые произошли в течение апреля на дорогах Узбекистана. Их общее количество 336, из них со смертельным исходом - 76. Пострадали в общей сложности 334 человека.

С участием детей случилось 38 ДТП, с участием пешеходов - 168, по вине нетрезвых водителей - 8.