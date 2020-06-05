12:25 05 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
На улицах Ташкента

Как обезопасить транспортное движение в Ташкенте - концепция

Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
Экономика
Получить короткую ссылку
95 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200605/14292840/Kak-obezopasit-transportnoe-dvizhenie-v-Tashkente---kontseptsiya.html

Правильное управление движением позволит экономить топливо на 19 миллионов долларов в год и предотвращать потенциальный вред, оцениваемый в 129 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Накануне вечером президент ознакомился с проектом строительства путепровода длиной 583 метра на пересечении улицы Чупонота и Малой кольцевой дороги. Его стоимость - более 280 млрд сумов. С этого перекрестка до Ташкентской кольцевой дороги будет построена новая улица, которая продолжится тоннелем под кольцевой дорогой и соединится с новым мостом, строящимся на улице Кипчок.

Новая улица общей протяженностью 5,6 километра будет способна пропускать 3 тысячи транспортных средств в час.

Транспортные средства прибывают в Сергелийский район из центра города и обратно в основном через улицу Янги Сергели. Из-за этого здесь постоянно возникают пробки. Интенсивность движения очень велика особенно утром и вечером. А в результате строительства новой дороги и путепровода автомобильный трафик в сторону Сергелийского района снизится на 50%, время в пути сократится на 20-25 минут.

Президент Шавкат Мирзиёев 4 июня ознакомился с проектом новой улицы и путепровода в Яккасарайском районе города Ташкента.
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 4 июня ознакомился с проектом новой улицы и путепровода в Яккасарайском районе города Ташкента.

При ознакомлении с проектом глава государства подчеркнул важность правильной организации транспорта.

"Если мы не будем заниматься этим сегодня, с каждым годом будет все труднее. Сделаем это сегодня, и в будущем будет меньше расходов", - отметил Шавкат Мирзиёев.

Была представлена транспортная концепция Ташкента. Она разработана на основе анализа транспортных потоков в городе через геоинформационную систему. Ее целью являются прежде всего обеспечение безопасности, удобства и экономичности транспортной системы столицы.

Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте открыта - фото
Пресс-служба президента Узбекистана
Трехуровневая транспортная развязка в Ташкенте открыта — фото

К примеру, правильное управление движением позволит экономить топливо на 19 миллионов долларов в год и предотвращать потенциальный вред, оцениваемый в 129 миллионов долларов. За счет оптимизации количества и маршрутов автобусов можно достичь экономического эффекта в 2,5 миллиона долларов в год.

Концепция также предусматривает развитие системы автоматических платежей, расширение числа парковок и пешеходных переходов.

Президент подчеркнул необходимость создания дополнительных условий для движения пешеходов и велосипедов.

Президент Шавкат Мирзиёев 4 июня ознакомился с проектом новой улицы и путепровода в Яккасарайском районе города Ташкента.
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев 4 июня ознакомился с проектом новой улицы и путепровода в Яккасарайском районе города Ташкента.

"На дорогах транспорту отдается излишний приоритет. Хотя движение пешеходов, спокойствие и здоровье людей должны быть на первом месте", - отметил глава государства.

Пешеходный переход в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане стали публиковать открытую статистику ДТП

Мирзиёев поручил протестировать транспортную концепцию в одном из районов Ташкента и в дальнейшем внедрить ее по всей столице и в других городах.

Напомним, 20 мая ГУБДД обнародовало данные о ДТП, которые произошли в течение апреля на дорогах Узбекистана. Их общее количество 336, из них со смертельным исходом - 76. Пострадали в общей сложности 334 человека. 

С участием детей случилось 38 ДТП, с участием пешеходов - 168, по вине нетрезвых водителей - 8.

Теги:
безопасность, президент Узбекистана, Ташкент, Узбекистан, транспорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Актриса Анджелина Джоли на красной дорожке церемонии вручения кинопремии Оскар.
Дива, посол доброй воли и многодетная мама: Анджелине Джоли — 45
Протесты в США перекинулись на весь мир - видео
Как протесты в США перекинулись на весь мир - видео
Карантинные зоны - правила и ограничения
В зоне особого внимания: ограничения и запреты в районах и областях

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться