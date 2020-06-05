Налоговые консультанты защитят интересы плательщиков - проект

Проект постановления разрешает Палате налоговых консультантов с 1 июля 2020 года проводить квалификационные экзамены, выдавать сертификаты и вести реестр своих специалистов.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. На портале СОВАЗ представлен на обсуждение проект постановления главы государства, который предусматривает совершенствование деятельности в сфере налогового консультирования. Его разработали специалисты Минфина.

Несмотря на то что в стране реализуются меры, призванные сделать взаимоотношения между налогоплательщиками и налоговыми органами более прозрачными, сфера налогового консультирования все еще не сформировалась в качестве института профпомощи налогоплательщику в вопросах расчета и уплаты налогов.

В соответствии с принятой новой редакцией Налогового кодекса организациям по налоговому консультированию предоставлены дополнительные права. К примеру, в отношениях с налоговыми и таможенными органами консультанты должны представлять плательщика, защищая его интересы.

Сегодня в республике осуществляют деятельность 143 профильных специалиста и 85 организаций. Объем оказанных ими услуг в 2019 году составил 14,0 млрд сумов. Однако этого количества консультантов недостаточно, особенно в условиях увеличения числа плательщиков НДС.

Проект постановления разрешает Палате налоговых консультантов с 1 июля 2020 года проводить квалификационные экзамены, выдавать сертификаты и вести реестр своих специалистов.

Вместе с тем профильным структурам разрешат оказывать услуги адвокатским фирмам, аудиторским организациям и другим юридическим лицам. Минфин посодействует в организации тренингов и онлайн курсов в регионах страны, поможет сформировать реестр налоговых консультантов и разместить его на сайте министерства.

До конца 2020 года планируется разработка закона "О налоговом консультировании" в новой редакции. В нем будут закреплены полномочия Палаты налоговых консультантов в качестве представительного органа. Закон включит в себя новые стандарты проведения налогового консультирования, а также вопросы реализации превентивных антикоррупционных мер в данной сфере.

Напомним, на днях Государственный налоговый комитет объявил о реструктуризации системы для того, чтобы повысить сервис обслуживания клиентов. Теперь налоговое администрирование плательщиков НДС, которые также являются плательщиками общеустановленных налогов, поэтапно переходит на новый уровень.

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На первом этапе новый порядок обслуживания вводится в Андижанской и Сурхандарьинской областях, а также в Ташкенте, где налогоплательщики уже с 1 июня начнут обслуживаться в областных и столичном управлениях, соответственно, а не в районных инспекциях, как это было раньше.