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Таможенный пост

Ж/д организации будут информировать таможенные органы о перемещении грузов

© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200606/14301348/Zhd-organizatsii-budut-informirovat-tamozhennye-organy-o-peremeschenii-gruzov.html

С начала ноября система управления рисками Государственного таможенного комитета будет внедрена на автодорожных приграничных таможенных постах.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Глава государства подписал указ, предполагающий реформирование таможенного администрирования и повышение эффективности деятельности органов государственной таможенной службы страны в 2020–2023 годах. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции.

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Согласно документу, с 1 августа 2020 года организации железнодорожного транспорта безвозмездно в режиме реального времени будут предоставлять в таможенные органы информацию о перемещении внутри страны вагонов и контейнеров, находящихся под таможенным контролем. Для этого информационные системы таких организаций будут интегрированы с информационными системами таможенных органов.

С 1 сентября 2020 года таможенную информационную систему "Единое окно" внедрят на приграничных таможенных постах.

А с 1 ноября 2020 года время оформления грузовой таможенной декларации будет сокращено с 3 суток до 1 дня в зависимости от уровня риска. Вместе с тем будут предприняты меры для сокращения случаев таможенного сопровождения товаров, кроме тех, что установлены законодательством, с расширением использования альтернативных видов таможенного контроля.

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Также с начала ноября система управления рисками Государственного таможенного комитета будет внедрена на автодорожных приграничных таможенных постах.

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При временном ввозе транспортных средств перевозчику будет предоставлена возможность в режиме реального времени в электронной форме до истечения срока обратного вывоза осуществлять продление срока временного ввоза и оплату причитающегося сбора.

И еще одно нововведение - в таможенном режиме "переработка на таможенной территории" методика идентификации и оценки нормы выхода продуктов переработки будет разрабатываться самим субъектом предпринимательства.

Теги:
президент Узбекистана, Указ, Узбекистан, Государственный таможенный комитет, таможенники



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