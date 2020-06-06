Ж/д организации будут информировать таможенные органы о перемещении грузов

С начала ноября система управления рисками Государственного таможенного комитета будет внедрена на автодорожных приграничных таможенных постах.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Глава государства подписал указ, предполагающий реформирование таможенного администрирования и повышение эффективности деятельности органов государственной таможенной службы страны в 2020–2023 годах. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции.

Согласно документу, с 1 августа 2020 года организации железнодорожного транспорта безвозмездно в режиме реального времени будут предоставлять в таможенные органы информацию о перемещении внутри страны вагонов и контейнеров, находящихся под таможенным контролем. Для этого информационные системы таких организаций будут интегрированы с информационными системами таможенных органов.

С 1 сентября 2020 года таможенную информационную систему "Единое окно" внедрят на приграничных таможенных постах.

А с 1 ноября 2020 года время оформления грузовой таможенной декларации будет сокращено с 3 суток до 1 дня в зависимости от уровня риска. Вместе с тем будут предприняты меры для сокращения случаев таможенного сопровождения товаров, кроме тех, что установлены законодательством, с расширением использования альтернативных видов таможенного контроля.

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Также с начала ноября система управления рисками Государственного таможенного комитета будет внедрена на автодорожных приграничных таможенных постах.

При временном ввозе транспортных средств перевозчику будет предоставлена возможность в режиме реального времени в электронной форме до истечения срока обратного вывоза осуществлять продление срока временного ввоза и оплату причитающегося сбора.

И еще одно нововведение - в таможенном режиме "переработка на таможенной территории" методика идентификации и оценки нормы выхода продуктов переработки будет разрабатываться самим субъектом предпринимательства.