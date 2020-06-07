Итальянской компании предложили разводить осетровых в Хорезмской области

Salmopan-Adamas Caviar является производителем популярного в Европе и Италии бренда черной икры Adamas Caviar и одним из лидеров в отрасли рыбоводства.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Итальянской компании Salmopan-Adamas Caviar в ходе онлайн-переговоров предложено проработать вопросы реализации инвестпроекта по производству осетровой рыбы и черной икры в Хорезмской области, сообщили в Агентстве по привлечению иностранных инвестиций.

Встреча были организована по инициативе посольства Узбекистана в Италии. В ней также приняли участие представители Министерства инвестиций и внешней торговли, Центра по разработке инвестиционных проектов (ЦРИП) и компании Khorazm Baliq Cluster, а также эксперт по Ближнему Востоку, Кавказу и Центральной Азии Фариан Сабахи.

Во время переговоров компании была представлена информация о создаваемых условиях для развития рыбоводства в Хорезмской области. Отмечалось, что регион занимает третье место в республике по объему улова и поставок рыбы и рыбной продукции.

"Кроме того, в Аральском море некогда обитала совершенно особая группа осетровых, — подчеркнул замдиректора ЦРИП Мурад Мирзаев. — Важность реализации данного проекта также в возможности восстановления исчезнувших видов осетровых, таких как "шип" и "лопатонос".

По итогам онлайн-встречи стороны договорились о более детальном обмене информацией по ключевых показателям, а также о предварительной подготовке меморандума о сотрудничестве в области разведения осетровых рыб и добычи икры.

Salmopan-Adamas Caviar была создана в 1988 году для поддержания популяции осетровых в ее природных водах в Северной Италии и получения эксклюзивной осетровой икры. Компания является производителем популярного в Европе и Италии бренда черной икры Adamas Caviar и одним из лидеров в отрасли рыбоводства.